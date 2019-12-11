Yapı Kredi bomontiada’da World Winterfest başlıyor

World Winterfest, 20-22 Aralık tarihlerinde Yapı Kredi bomontiada'da düzenleniyor. Yapı Kredi World ana sponsorluğunda; Mercedes, Swatch ve Beyoğlu Gazozu’nun katkılarıyla düzenlenen etkinlik üç gün boyunca çocuklara ve yetişkinlere yönelik atölyeler ile konserlere ev sahipliği yapacak.



World Winterfest’te müzik 20 Aralık Cuma akşamı saat 20.30’da İzmirli Balkan Tayfa konseri ile başlayacak. Yapı Kredi bomontiada Avlu sahnesinde gerçekleşecek konserlerde 21 Aralık Cumartesi akşamı saat 20.30’da Anadolu ve Balkan müziğini hayranlık uyandırıcı sürprizlerle harmanlayan Kolektif İstanbul, 22 Aralık Pazar günü ise saat 16.00’da Bando Balkan sahne alacak.



YILBAŞI SÜSÜ ATÖLYESİ



World Winterfest boyunca yeni yıl ruhuna uygun ağaçlar, dekor ve süsler tasarlamak için hem çocuklara ve hem yetişkinlere yönelik atölyeler düzenlenecek. Kozalaklar, simli şeritler, boyalar ve farklı süsleme malzemeleri kullanılarak birbirinden renkli yılbaşı süsleri yapmak için Yılbaşı Ağacı, Yılbaşı Çelengi, Yılbaşı Dekoru veya Yılbaşı Ağacı Süsü atölyeleri yapılacak. Ayrıca festival boyunca Ahşap Araba Boyama ve Baskı atölyeleri de düzenlenecek.



Yapı Kredi bomontiada'da gerçekleşecek World Winterfest etkinliğine katılım ücretsiz olacak.



WORLD WINTERFEST KONSER PROGRAMI



20 Aralık, saat 20.30 - Balkan Tayfa



21 Aralık, saat 20.30 - Kolektif İstanbul



22 Aralık, saat 16.00 Bando Balkan