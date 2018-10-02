Naci en Alamo, Hasta Siempre Amor, La Alegria, Me Voy gibi şarkılarıyla tanınan Ladino müziğinin tutkulu sesi Yasmin Levy, 20 Aralık'ta Volkswagen Arena’ya Piu Entertainment organizasyonuyla en sevilen şarkılarını seslendirmeye geliyor.



Latin ve Sefarad müziğinden İspanyol flamenkosuna Arjantin tangosundan Portekiz fadosuna kadar dünyanın farklı coğrafyalarında müzikleri harmanlayan, Türkiye'de geniş ve tutkulu bir dinleyici kitlesine sahip olan Yasmin Levy, Türk ezgileriyle de dinleyicilerini farklı bir müzikal yolculuğa davet ediyor.



BATI ENSTRÜMANLARIYLA DOĞU RİTİMLERİNİ BİRLEŞTİRİYOR

6 yaşındayken piyano çalmayı öğrenen ve 21 yaşında ilk kez izleyici karşısına çıkan Yasmin Levy, WOMEX 2002’de ilk kez uluslararası arenada boy gösterdi. İlk albümü Romance&Yasmin’de kilise korosu şefliği yapan babası Yitzhak Levy’nin çalışmaları ve Türk müziğinin büyük etkisi var.

Türk yaylı çalgılarının zengin tonları ile flamenko gitarının tutkulu sesini buluşturan Yasmin Levy, viyolonsel, piyano gibi batı müziği enstrümanlarıyla doğunun ritimlerini harmanlayarak benzersiz tarzını oluşturuyor.

"ACIYI GÜZELLEŞTİREN KADIN"

Buika, Ömer Faruk Tekbilek, Enrico Macias, Yiannis Kotsiras, Eleni Vitaly, Natacha Atlas, Montse Kortes, Kubat ve İbrahim Tatlıses gibi birçok isimle çalışan Yasmin Levy, farklı müzik kültürlerini harmanlayarak “müzikal uzlaşma sağlamaktan gurur duyduğunu” ifade ediyor.

“Acıyı güzelleştiren kadın” olarak tanımlanan Yasmin Levy, 20 Aralık'ta Volkswagen Arena’da İstanbullular ile bir kez daha buluşacak.