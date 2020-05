Yazar Ethem Baran, Sait Faik Hikaye Armağanı'nın sahibi oldu

Yazar Sait Faik Abasıyanık anısına her yıl bir öykücüye verilen "Sait Faik Hikaye Armağanı"nın bu yılki sahibi yazar Ethem Baran oldu.



Darüşşafaka Cemiyeti ile İş Bankası Kültür Yayınları işbirliğiyle bu yıl 66. kez düzenlenen ödüle Baran, Döngel Dünya başlıklı kitabıyla değer görüldü.



Doğan Hızlan'ın başkanlığını üstlendiği yarışmanın jürisinde Hilmi Yavuz, Nursel Duruel, Prof. Dr. Jale Parla, Metin Celal, Prof. Dr. Murat Gülsoy ve Beşir Özmen yer alıyor.



Jüri tarafından ödülün gerekçesi ise şöyle açıklandı:



"Sait Faik'in özellikle son yıllarında ağırlık verdiği doğanın şiirsel bir söylemle inşasına ilişkin biçemini, özgün bir dile getirişle yeniden ürettiği gerekçesiyle Ethem Baran'ın, Döngel Dünya adlı eserine oy birliğiyle karar verilmiştir."



Açıklamada görüşlerine yer verilen Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem de şunları kaydetti:



"Bu yıl 66. kez düzenlediğimiz Sait Faik Abasıyanık Armağanı'na başvurular her geçen gün bir önceki seneden daha fazla oluyor. Sait Faik'in ismini yaşatmak adına Cemiyetimiz tarafından düzenlenen bu öykü yarışmasına katılımın artıyor olması ve birbirinden kıymetli yazarların başvuruyor olduğunu görmek bizleri gururlandırıp, mutlu ediyor. Bu kez değerli jürimiz ödülü Ethem Baran'ın Döngel Dünya isimli kitabına layık gördü. Yazarımızı tebrik ediyor, yolunun açık olmasını diliyoruz. 1964’ten beri Darüşşafaka'da yetişen her çocuğun eğitiminde Sait Faik'in vasiyetinin katkısı var. Bunun için kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır. Büyük yazarımızı, sevgi, saygı ve minnetle anıyor, Sait Faik’i yüceltmek ve yaşatmak için elimizden ne gelirse yapmaya devam edeceğimize bir kez daha söz veriyoruz."



ETHEM BARAN KİMDİR?

Yozgat'ta 1962'de dünyaya gelen Baran, ilk ve ortaöğrenimini de Yozgat'ta tamamladı. 1983'te Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bölümü'nden mezun olan Baran, çeşitli dergilerde öykü, deneme ve eleştiri yazıları kaleme aldı.



İlk öykü kitabını Sonrası Ayrılık başlığıyla 1991'de okurlarla buluşturan Baran, arkasından 1994'te Kurutulmuş Gül Mevsimi kitabını yayımladı.



Yazarın ayrıca 2005 Yunus Nadi Öykü Ödülü'nü alan Dönüşsüz Yolculuklar Kitabı'nın yanı sıra Unuttuğum Bütün Akşamlar (2005), Bozkırın Uzak Bahçeleri (2006), Evlerimiz Poyraza Bakar (2009), Bulut Bulut Üstüne (2011), Zira (2015) adlı öykü kitapları ile Yarım (2008) ve Emanet Gölgeler Defteri (2013) adlı romanları bulunuyor.