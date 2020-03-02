Yazar Kadri Öztopçu hayatını kaybetti

Yazar Kadri Öztopçu 66 yaşında hayata veda etti.



Öztopçu'nun cenazesi bugün Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii’nde öğle namazında gerçekleşecek ardından Bakırköy Mezarlığı’na defnedilecek.



Kadri Öztopçu

KADRİ ÖZTOPÇU KİMDİR?



Kadri Öztopçu, 1954’te Samsun’da doğdu. Yazmaya şiirle başladı. Şiirleri, Yeni Adımlar, Türkiye Yazıları, Güney, Adam Sanat ve Şiiratı; öyküleri ise Adam Öykü, Eşik Cini ve Notos dergilerinde yayımlandı. Reklam yazarlığı yaptı. Çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisi olarak çalıştı. İlk öykü kitabı Yanlış Hikâyeler 2006’da yayımlandı. 2009’da yayımlanan ikinci öykü kitabı Kuş Oltası, 2010 Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü’ne değer görüldü. 2013’te Yara ve 2019’da Kimsenin Bilmediği İnsanlar adlı kitabı yayımlandı. Yazarın, Saklıköy’ün Kuşçusu adlı bir de gençlik romanı var.