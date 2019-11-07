Yeni AKM binasının açılışı için Mimar Sinan Operası hazırlanıyor

Yeniden inşa süreci 10 Şubat'ta temel atılmasıyla başlayan Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) açılışı için Mimar Sinan Operası hazırlanıyor.



Opera çalışmalarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla besteci ve müzikolog Hasan Uçarsu yürütüyor.



İlk Türk operasını besteleyen Adnan Saygun'un öğrencisi olan Uçarsu, "Benim için çok onur verici, çok kıvanç verici bir süreç oldu. Ön çalışmaların çok dikkatli ve hassasiyetle hazırlandığını öğrenmiş oldum bu sürecin sonunda. Bu iş için seçilmiş olmaktan gurur duyuyorum" dedi.



Hocası Adnan Saygun'un Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla ilk Türk operasını bestelemesine değinen Uçarsu, şöyle devam etti:



"Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1934 yılında İran Şahı’nın Türkiye’ye gelişi için, uzun bir seyahattir o, yaklaşık bir ay Türkiye’de bulundu. Onun onuruna, iki ülke arasındaki dostluğu geliştirmek için böyle bir opera fikrinin direktifini verdi ve Adnan Saygun, o zaman çok genç yaşlarında bir besteciydi ve benim hocam, bu projeyi gerçekleştirdi ve ilk Türk operasını besteledi."



Uçarsu, Adnan Saygun’un hayatının son 6 yılında yanında olduğuna işaret ederek, "Böyle bir bağlantının da olması, beni hem gururlandırıyor hem de ayrıca motive ediyor" ifadesini kullandı.



Geçmişin kuvvetini ve izini arkasında hissettiğine dikkati çeken Uçarsu, "Sanki hocamın eli, nefesi, o dönem 1930’ların genç Türkiye Cumhuriyeti’nin enerjisi de benimle birlikteymiş gibi… Biraz da belki kendimi motive ediyorum ama hislerim böyle" değerlendirmesinde bulundu.

"OCAK AYINDAN İTİBAREN BESTELEME SÜRECİNE GEÇECEĞİM"

Uçarsu, Mimar Sinan Operası'nın kurgulanma aşamasında olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:



"Dramayı oluşturmaya çalışıyoruz. Bu eser, baştan sonra Sinan’ın hayatı olmayacak. Sinan’ı ortaya koyan, Sinan’ın hayatından bir döneme odaklanan bir eser olacak. Şu anki sürecimiz bu. Yani bu sahne eserinin metnini, içeriğini, sözel kısmını hazırlamakla uğraşıyoruz. Bu konuda da çalışmaları sayın Bertan Rona ile birlikte yürütüyoruz. Tahminen ocak ayından itibaren fiilen besteleme süreceğine geçeceğimi düşünüyorum ama şu anda sahne eseri olarak işin sözel kısmıyla uğraşıyoruz.”



Mimar Sinan'ın sadece İstanbul için değil Türk kültürü, sanatı ve geçmişi için de gurur duyulan çok özel bir şahsiyet olduğunu aktaran Uçarsu, opera için Mimar Sinan'ın tercih edilmesinin çok anlamlı olduğunu dile getirdi.



Uçarsu, Mimar Sinan'ın AKM açılışı için çok isabetli bir tema olduğunu vurgulayarak, "Ben bütün çabamı, bütün uğraşımı bunun üzerine kuracağım. Hem bizim tarihimizde hem de farklı ülkelerin tarihlerinde, kültürlerinde, bu tip olayları kutlamak, kalıcı kılmak, altını çizmek için bir takım sanat eserleri istenmiştir fakat bizim derdimiz burada, aynı Sinan gibi kalıcı bir iz bırakmak. Yani evet, bu açılış için bir eser olacak ama açılıştan sonra da kalan, farklı kurumlarda seslendirilen bir eser olmasını istiyorum. Şu anda bildiğim tek konu bu. Kalıcı iz bırakan bir iş bırakmak istiyorum" dedi.



KLASİK BATI VE KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KARIŞIMI OPERA

Eserde klasik batı ve klasik Türk müziğinden motiflerin olacağı bilgisini veren sanatçı, sözlerini şöyle tamamladı:



"Benim zaten müzik dilim böyle bir dil. Ben kendimi hep bir pergele benzetiyordum. Bir ayağım burada ülkemde, kendi coğrafyama ve kültürüme bağlı, öbür ayağım da açılıp kapanarak farklı diyarları gezen bir ayak gibi. Bunun aynısını meğerse, Mimar Sinan kendisi için söylemiş."



Tamamlandığında 2 bin 73 kişilik opera salonu ile konser, tiyatro salonları, sinemalar, kütüphaneler, tasarım dükkanları, kafe ve restoranların yer alacağı AKM'nin, bölgeyi "kültür ve sanat sokağı"na dönüştürmesi hedefleniyor.

