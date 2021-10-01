Yeni dünya düzenine farklı bir ideolojik yaklaşım: Basiretizm

Sözlükteki karşılığıyla doğru görüş, uyanıklık anlamına gelen basiret, Yazar Begüm Fırat’ın kaleme aldığı Basiretli Tacir adlı kitapta ideolojiye dönüştü. Basiretizm ideolojisini "Kalbin maddi ve manevi tüm boyutlarda hakikati görmesi” olarak tanımlandığını belirten Fırat, kitabında Eminem’in sevgi ve mücadele dolu hikayesini anlatıyor.

ACILAR, ÇIKMAZLAR, BUNALIMLAR...

Basiretli Tacir kitabının dayanak noktasının basiretizm olduğunu söyleyen Fırat, bu ideolojiyi özden gelen bilgiyi idrak ederek hakikati anlamak ve yaşamak olarak görüyor. İnsanlara ilham vermek amacıyla kaleme aldığı kitabıyla ilgili bilgi veren Fırat, “Günümüz koşullarındaki çıkmazlar, çaresizlikler ve toplumsal baskılar basiretizm ideolojisinin çıkış noktasını oluşturdu. Teknolojinin gelişimiyle yaratılan bilgi karmaşasının yanı sıra, insan ruhunun yaşadığı acılar, çıkmazlar, bunalımlar, ekonomik zorluklar, hastalıklar ve yaşam kaygılarıyla oluşan yeni dünya düzeni, farklı bir öğretinin oluşma ihtiyacını beraberinde getirdi. Basiretizm, bu ihtiyaca karşılık geliyor” dedi.



İHTİYACIMIZ OLAN TEK ŞEY BASİRET





Fırat, basiretizm ideolojisi hakkında şu değerlendirmede bulundu: “Geçmişten bugüne dünyayı, yaşamı, çevremizi, kendi hayatımızı, bize verilen bilgiyi anlayabilmek ve gerçekleştirebilmek için ihtiyacımız olan şey basirettir. Bu da ancak sevgiyle mümkün… Bu ideolojiye; hakikati merak eden, hayatı, insanı, bilgiyi sorgulayan, inançlı, iyiliğe ve insanın potansiyeline ulaşmasına hizmet eden, araştıran, meraklı, sevgi dolu ve hayatını hizmete ve insanlığa adayan herkes sahip olabilir.”



ÖLME İSTEĞİ YAŞAM SEVİNCİNE NASIL DÖNÜŞÜR?



Begüm Fırat, kitabın konuya yaklaşımına ilişkin şu ifadelerde bulundu: “Kitabımda tüm kadim öğretilerdeki gibi özünü tanıyarak severek öğrenmeye ve mücadeleye açık olup çabalayarak insanın potansiyelini gerçekleştirmesinin mümkün olduğunu anlatıyorum. Bunun temelinde takva, yani kendilik bilincinin içindeki denge yer alıyor. Bu denge kurulmazsa insan bir yıldız gibi söner ve çevresini aydınlatamaz.



YENİ BİR İDEOLOJİ İHTİYACINA CEVAP VERİYOR



Yazar Fırat, yaşamın ağırlaşan koşulları karşısında yeni bir ideolojiye duyulan ihtiyaçtan hareketle kaleme aldığı kitabında, bu ihtiyacın temel dayanaklarını da gösteriyor. Kitabın başkahramanı Eminem’in eline geçen bir kitaptaki “İnsan varoluşunun içgüdüsel istekleri dışında daha ince düzeylerini beslemeye yönelik sosyoekonomik teoriyi nasıl oluşturulabilir ve hayata geçirilebilir?” sorusuna yanıt aradığını söyleyen Fırat, “Çocuk gelişimi, eğitim, yaşam koşulları üzerine birçok ideoloji bulunuyor. Fakat bugün bu ideolojiler, yaşamın ağırlaşan koşullarına yanıt veremiyor. Basiretizm bu ihtiyaçtan doğdu” dedi.



RUH, BEDEN, AKIL ÜÇLÜSÜNÜN DENGESİ



Kitabın kapak tasarımının basiretizm ideolojisiyle bütünlük oluşturduğunu kaydeden Fırat, şu ifadelerde bulundu: “Kapakta, sırtında yıldız taşıyan kuş ve yıldızın içinde bir üçgen görüyoruz. Kuş özgürlüğü, yıldız insanı, üçgen ise ruh, beden ve aklı simgeliyor. İnsan ancak ruh, beden ve akıl üçlüsü dengedeyse uçabilir ve özgür olabilir. Aksi halde bir yıldız gibi söner ve etrafını aydınlatamaz, potansiyelini yaşayamaz.

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