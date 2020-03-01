Yeni haftanın kültür-sanat etkinlikleri (2-8 Mart 2020)

Tiyatro Keyfi tarafından hazırlanan "Cyrano de Bergerac", 3 Mart'ta Beykoz Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde sahnelenirken, Dilek Türkan Vestel Gururla Yerli Konserleri kapsamında "Kadın Eli Değmiş Şarkılar" konseriyle aynı tarihte Zorlu PSM'ye konuk olacak.



Türkiye'nin yanı sıra Avrupa, Amerika ve Uzak Doğu'da birçok konser veren Şirin Pancaroğlu, 4 Mart'ta Kadıköy Yeldeğirmeni Sanat'ta arp resitali sunacak.



Chano Dominguez Flamenco Quartet 4 Mart'ta, Academy Of Ancient Music 5 Mart'ta, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası 6 Mart'ta Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda izleyicisiyle bir araya gelecek.



Çaykovski'nin klasikleşmiş eseri "Kuğu Gölü" ile 4, 5 ve 6 Mart'ta TİM Show Center'da, Saint-Petersburg Klasik Bale Tiyatrosu tarafından sahnelenirken, arabesk müziğin babası Müslüm Gürses, vefatının 6'ncı senesi nedeniyle 4 Mart'ta DOROCK XL'da gerçekleşecek bir konserle anılacak.



Haldun Dormen'in başrolünde yer aldığı, Moliere’in ölümsüz eseri "Kibarlık Budalası" 5 Mart'ta Caddebostan Kültür Merkezi'nde izleyenlerin beğenisine sunulacak.



Şener Şen'i yıllar sonra tiyatro sahnesine geri döndüren "Zengin Mutfağı" 2 ve 3 Mart'ta, Yasmina Reza'nın yazıp Zeynep Avcı'nın yönettiği "Vahşet Tanrısı" 6 ve 7 Mart'ta Dasdas Sahne'de oynanacak.



OYUNLAR TİYATROSEVERLERİ BEKLİYOR



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarında bu hafta birçok oyun tiyatroseverlerle buluşacak.



Program kapsamında, 4-7 Mart'ta Wajdi Mouawad'ın kaleme aldığı "Yangınlar" Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, ideali arama uğraşını mercek altına alan "Matruşka" Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde, müzikal türündeki "Bizim Aile" Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde izlenebilecek.



Aynı tarihlerde Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde Amerikan toplumunun vitrininde sunulan kutsal aile kavramının irdelendiği "Vahşi Batı", Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde "Pulitzer" ve "Tony" ödülleri alan John Patrick'in eseri "Tatlı Kaçık", Ümraniye Sahnesi'nde İngiliz yazar Noel Coward imzası taşıyan "Ben Çağırmadım", Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde Jose Sanchis Sinisterra'nın kaleme aldığı "Ay, Caramela!", Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde Sabahattin Kudret Aksal'ın yazdığı "Kahvede Şenlik Var" sahnelenecek.



Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde 5,6 ve 7 Mart'ta Nezihe Meriç'in yazdığı "Çın Sabahta" oynarken 8 Mart'ta, bir çiftin hikayesini pişmanlıklar, yaşanamayanlar ve söylenemeyenler üzerinden anlatan "Geç Kalanlar" Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, ayrılık sonrası çocukları için sağlıklı bir düzen kurmaya çalışan ebeveynlerin psikolojik sürecini anlatan "Uzlaşma" Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.



Çocuk oyunlarında ise 5 ve 6 Mart'ta "Bir Gün Ayakkabımın Teki" Kağıthane Küçük Kemal Çocuk Tiyatro Sahnesi'nde, "Elma Kurdu Kırtık" Gaziosmanpaşa Ferih Egemen Çocuk Tiyatro Sahnesi'nde minik izleyicilerle buluşacak.



"Üzgün Ağaçlar Ülkesi" isimli oyunun Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde sergileneceği 8 Mart'ta, "Perikız Çocuk Müzikali" Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, "Pollyanna" Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde, "Harikalar Mutfağı" Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde, "Bisküvi Adam" Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde, "Benim Güzel Pabuçlarım" Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde, "Yaşasın Barış" Ümraniye Sahnesi'nde, "Rüya" Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde, "Bir Kümes Hikayesi" de Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde oynanacak.



DEVLET TİYATROLARI



İstanbul Devlet Tiyatrosu ise çocuk oyunu "Büyüklere Masallar- Masal Masal İçinde"yi Mecidiyeköy Büyük Sahne'de, Bülent Usta'nın yazıp Ali Atilla Şendil'in yönettiği "Bay Z"yi Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de, pırıltılar içinde görünen şöhretinin ardında acılar ve kayıplar saklayan bir kadının yaşamını anlatan "Fatima'nın Erkekleri"ni Kozyatağı Kültür Merkezi'nde 3-8 Mart'ta sahneleyecek.



Üsküdar Stüdyo Sahne'de 3-6 Mart'ta Sait Faik Abasıyanık'ın yazdığı, izleyiciyi onun gözünden İstanbul'u anlamaya davet eden "Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye", 7 ve 8 Mart'ta da kendinden ve yerinden mutlu olmayan insanın, başka biri olmayı deneme macerasını konu edinen "Siz Ne Dersiniz" izleyicilerini ağırlayacak. "Siz Ne Dersiniz" 3,4 ve 5 Mart'ta ise Beylikdüzü AKM Sahnesi'nde oynayacak.



Sanal dünyanın gelecekte duyguları da ele geçirme boyutlarını bilimkurgu atmosferinde tartışan "#Cehennem" 3-6 Mart'ta Üsküdar Tekel Sahnesi'ne, Rus yazar Anton Çehov'un kaleme aldığı "Aziz Dostum Çehov" 5-8 Mart'ta Garibaldi Salon 2'ye konuk olacak.



SERGİ, FUAR VE PANELLER



M. Sadık Altınok'un "Toprak İnsanları ve Mektuplar" başlıklı resim sergisi yarın Ziraat Bankası Tünel Sanat Galerisi'nde açılacak.



İsmail Erdoğan ve Samed Karagöz, "Resim Sanatının Öyküsü - Rönesans" başlıklı söyleşiyle 4 Mart akşamı Beykoz Mehmet Akif Ersoy Şiir Evi'nde olacak.



Yahudi Toplumunun Osmanlı dönemi ve 20'nci yüzyılın ilk yarısında aile hayatıyla günlük yaşamlarından anları tasvir eden "Türk Yahudi Yaşamından Kesitler" sergisi, 4 Mart'ta 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi'nde açılacak.



"Osmanlı Son Yüzyılından Cumhuriyet'e Hilafetin Servencamı" başlığında Prof. Dr. Namık Sinan Turan'ın konuşma yapacağı "Yakın Dönem Türkiye Söyleşileri"nin 38'incisi, aynı tarihte İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde yapılacak.



Çağdaş ressamların eserlerinin sergileneceği "Bir İstanbul Masalı" resim sergisi İstanbul Nişantaşı AAC Akyol Art Center'da 5 Mart'ta ziyaretçilerini ağırlayacak.



Fırat Arapoğlu’nun moderatörlüğünde Orhan Cem Çetin, Yeşim Özsoy ve Aydın Teker'in konuşacağı "Radikal Bir Varoluş: Performans Sanatı" söyleşisi 5 Mart, Selçuk Baran'ın "Kış Yolculuğu" kitabının ilk öyküsü olan "Türkan Hanım'ın Ölümü"nün Dünya Kadınlar Günü vesilesi ve Tiyatro Hemhal'in yorumuyla "teatral bir öykü okuması"na dönüşeceği etkinlik 7 Mart'ta Yapı Kredi Kültür Sanat Loca’da gerçekleştirilecek.



Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz'ın oturum başkanlığında Prof. Dr. Mustafa Kara, Prof. Dr. Mustafa Uzun ve Beşir Ayvazoğlu'nun konuşmacı olduğu, Ender Doğan'ın ilahileriyle yer alacağı "Yunus Emre Paneli", 6 Mart'ta Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.



Sanatta 40'ıncı yılını kutlayacak olan Reha Yalnızcık, "Seyahatnameden-Yolculuklardan Çeşitli Tadlar, Pullar ve Kartpostallar" temalı sergisiyle 7 Mart'ta Galeri Diani'de, Ressam Nur Ataibiş "Gölgelerin İzinde" başlıklı sergisiyle Barış Manço Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.