Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Hulusi Kentmen'in vefatının üzerinden 25 yıl geçti.



Zamanın Bulgaristan Krallığı'na bağlı Tırnova şehrinde 20 Ocak 1912'de doğan Hulusi Kentmen'in ailesi daha sonra Türkiye'ye göç etti.



Kentmen, çocukluğunu İzmit Körfez'de geçirirken, Deniz Astsubay Okulu'nda eğitim aldı ve Deniz Kuvvetleri'nde denizaltıcı astsubay olarak görev yaptı.



Bir müddet kara hizmetinde de bulunan Kentmen, askerlik görevini sürdürürken ilk kez vodvil türündeki Hisse-i Şayia oyunuyla sahneye çıktı.



İLK KEZ 1942'DE BİR FİLMDE KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Refika Kentmen ile 1938'de dünya evine giren sanatçı, Volkan isminde bir oğul, daha sonra da iki torun sahibi oldu.



Emekliliğinin ardından kendisini sahnelere ve sinemaya veren Kentmen, halkevlerinde, Ses Tiyatrosu'nda ve Şehir Tiyatroları'nda sahneye çıktı.



Kentmen, ilk kez 1942'de bir filmde kamera karşısına geçerken, İhsan İpekçi'nin senaryosunu yazdığı "Senede Bir Gün" filmiyle yükselişi yakaladı.



Daha sonra bu filmleri 1948’de İstiklal Madalyası, 1949'da Şehitler Kalesi, 1950'de Estergon Kalesi ve Züfikar'ın Gölgesinde, 1951'de Barbaros Hayrettin Paşa filmleri takip etti.

"TİPİM KÖTÜ ADAMA MÜSAİT DEĞİL"

"Hulusi Kentmen Tiyatro Topluluğu" ile turnelere çıkıp birçok yerde oyun sahneleyen sanatçı, 1942-1988 yılları arasına 500'e yakın film sığdırdı.



Filmlerinde onun karakterine karakter katan babacan seslerin sahipleri ise seslendirme sanatçıları Kemal Ergüvenç ve Rıza Tüzün oldu.



Kentmen, komiser, esnaf, hakim ve fabrikatör rollerinin aranan yüzü olurken, kariyeri boyunca Adile Naşit, Münir Özkul, Kemal Sunal ve Tarık Akan gibi isimlerle birçok filmde kamera karşısına geçti.



İyi filmin iyi senaryo ile mümkün olacağını savunan Kentmen, neden "iyi" rollerde yer aldığını bir röportajında, "Hem komediye hem drama uyum sağlayabiliyorum, yalnız kötü adam oynayamıyorum. Çünkü tipim kötü adama müsait değil. Bir defa oynamaya kalktım, bir şeye benzemedi" sözleriyle açıkladı.



20 ARALIK 1993'TE VEFAT ETTİ

Pala bıyıkları kadar tatlı sert ve babacan yapısıyla seyircinin gönlünü kazanan Hulusi Kentmen, 1978'de Yorgun Savaşçı ve 1985'te Acımak dizilerinde de rol aldı.



Aynı zamanda keman sanatçısı olan ve fotoğrafçılıkla da yakından ilgilenen oyuncu, 20 Aralık 1993'te böbrek yetmezliği sebebiyle vefat etti ve Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.



Hulusi Kentmen'in rol aldığı bazı filmler şöyle:



Paranın gücü, Acı Su, Donanmanın Gülü, Şabancık, Taşı Toprağı Altın Şehir, Ah Bu Ne Dünya, Bıktım Her Gün Ölmekten, Meraklı Köfteci, Ah Bu Gençlik, Minik Cadı, Ateş Böceği, Ah Nerede, Üçkağıtçılar, Baba Bizi Eversene, Kara Murat Ölüm Emri, Yumurcak, Uyanık Kardeşler, Yalancı Yarim, Vurgun, Keloğlan ile Cankız, Öksüzler, Sev Kardeşim, Yumurcağın Tatlı Rüyaları, Ali Baba Kırk Haramiler, Sezercik Yavrum Benim, Ayşecik Yuvanın Bekçileri, Bir Katil Sevdim, Denizciler Geliyor, Sevgili Öğretmenim, Şoförün Kızı, Çanakkale Aslanları, Kendini Arayan Adam, Gönül Avcısı, Sevimli Haydut, Vatan Uğruna, Meçhul Kahramanlar, Efelerin Efesi, İstiklal Madalyası.