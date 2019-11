Yılın en beğenilen isimleri Sıla ve Tarkan

24 ülkede aynı anda gerçekleşen ve bu yıl beşincisi düzenlenen Yılın Bileti oylamasında 2019’un en beğenilenleri kültür, sanat ve eğlence tutkunları tarafından seçildi.



Sanatseverler, 4–10 Kasım tarihleri arasında bir hafta boyunca Biletix üzerinden 2019 yılında gerçekleşen etkinlikler arasından oylama yaparak yılın biletini seçti.



Oylamada 2019’un en beğenilen erkek sanatçısı Harbiye Açıkhava Sahnesi’ndeki gösterilerine bir yıl aradan sonra geri dönen Tarkan olurken, en beğenilen kadın sanatçısı ise kategorinin 2017 ve 2018 kazananı olan Sıla oldu.



LP, Jennifer Lopez, Future, J Balvin, Manowar, Evanescence, Michael Kiwanuka, Loreena Mckennit, The Blaze, Years and Years, Mark Eliyahu, Marshmello, Tamino, David Garrett gibi farklı birçok müzik türünden yabancı sanatçının ağırlandığı 2019’da, Türkiye’nin farklı farklı bölgelerinde konser veren ünlü Rus piyanist Evgeny Grinko, müzikseverlerin en beğendiği yabancı sanatçı olarak birinci sıraya oturdu.



Sayıları giderek artan festivaller yine Türkiye’nin her bölgesinde müzikseverleri sevdikleri müzisyenlerle buluşturdu. Festivalseverler bu sene favoriyi doğudan trakyaya taşıdı ve Trakya Müzik Festivali senenin en beğenilen festivali olarak belirledi.



Sahne sanatları kategorisinde tiyatroseverlerin en beğendiği oyun, yıllar sonra Şener Şen’i seyirciyle buluşturan ve kapalı gişe oynayan Zengin Mutfağı olurken, bu senenin kapalı gişe oynayan bir diğer eseri Alice Müzikali, 2019’un en beğenilen müzikali ödülünü kazandı.



En beğenilen stand-up/komedi sanatçısı dalının kazananı, geçen sene de kategorinin birincisi olan ve sosyal medyada bu yıl çokça konuşulan Kaan Sekban oldu.



En Beğenilen Müzikal: Alice Müzikali

En Beğenilen Tiyatro Oyunu: Zengin Mutfağı

En Beğenilen Stand-up/ Komedi Sanatçısı: Kaan Sekban

En Beğenilen Yabancı Sanatçı: Evgeny Grinko

En Beğenilen Festival: Trakya Müzik Festivali

En Beğenilen Erkek Sanatçı: Tarkan

En Beğenilen Kadın Sanatçı: Sıla

En Beğenilen Mekanlar: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi, Volkswagen Arena, Zorlu PSM

2020’de İzleyicilerin Beklediği Etkinlikler: Sezen Aksu, Tomorrowland, Metallica, Coldplay, Muse