Yönetmen Francis Ford Coppola'nın yeni film bütçesi 120 milyon dolar

Francis Ford Coppola, uzun süredir üzerinde çalıştığı tutku projesi 'Megalopolis'i yapmak için kendi varlığından 120 milyon doları ortaya koyuyor. Coppola, 'Megalopolis'i 1980'lerin başında yazdı ve bildirildiğine göre Oscar Isaac, Forest Whitaker ve Cate Blanchett ile filmi nihayet hayata geçirmek için görüşmelerde bulunuyor. Beyazperde'nin haberine göre, Coppola'nın karşılaştığı sorun, filmin iddialı ve pahalı bir orijinal fikir içermesi nedeniyle hiçbir büyük stüdyonun yanaşmaması.



GQ dergisine konuşan Coppola, "Beş Oscar kazandığım ve şehirdeki en ateşli film yönetmeni olduğum ve 'Apocalyps Now'la içeri girdiğim zamanki gibi hissediyorum. Bundan sonra bunu yapmak istiyorum. Ben 'Apocalypse Now'a sahibim. 'Apocalypse Now'a neden sahip olduğumu biliyor musun? Çünkü başka kimse istemedi. Bir düşünün, 33 yaşındayken ya da yaşım ne olursa olsun, durum böyleyse ve her ödülü kazanmışsam ve her rekoru kırmış olsaydım, yine de kesinlikle kimse bana katılmak istenmediyse, şimdi nasıl hissedeceklerini tahmin edebilirsiniz. 'Megalopolis'i ne kadar kişiselleştirirsem ve bunu ne kadar içimde bir rüya gibi yaparsam, finanse etmek o kadar zor olacak biliyorum” dedi.



KENDİ PARASIYLA ÇEKECEK

Megalopolis'in konusu bir gizem olarak kalıyor. Coppola, geçmişte bunun bir Roma destanı geleneğinde yapılması gerektiğini, ancak New York şehrinin New Rome adlı ütopik bir versiyonunda geçeceğini söylemişti. GQ, projeyi “insanın doğasının felsefi bir araştırması olan bir aşk hikayesi” olarak nitelendirdi. Projeyi finanse etmek için, Coppola kendi 120 milyon dolarını koyuyor. Yönetmen şarap imparatorluğunun önemli bir parçasını sattı, böylece sonunda filmi yapmak üzere alacağı kredi limiti için teminat olarak satış yüzdesini kullanabildi.

Coppola, "Eğer Disney olsaydım, Paramount olsaydım ya da Netflix olsaydım 120 milyon dolar toplamam gerekiyordu ve evet demeye ve insanlara ödeme yapmaya başlamalıydım, bunu nasıl yapardım? Hepsi bir şekilde yapıyor. Kredi limitin va mı dediler ve evet, kredi limitim var” dedi.



Coppola, “Sahip olduklarımın kapsamı 120 milyon dolar değil. Bütün çocuklarıma çok şey miras bıraktım ve sonra kendileri, çocuklarıma miras bıraktığım en büyük şey onların bilgi ve becerileridir. Çocuklarım bir problem yaşamayacak. Hepsi çok yetenekli ve bizim bulunduğumuz yerde Inglenook [aile şaraphanesi] var. Buranın borcu yok" dedi.

Megalopolis, şimdilik geliştirme aşamasında. Coppola, henüz bir prodüksiyon başlangıç ​​tarihi açıklamadı.