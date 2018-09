YouTube bir LGBTQ belgeseli olan State of Pride’ın hazırlığını sürdürüyor. Rob Epstein ve Jeffrey Friedman’ın yönetmenliğini üstleneceği belgesel film için planlanan yayın tarihi 2019.



Epstein ve Friedman, daha önce bir başka LGBT haraketini anlatan belgesel olan The Times of Harvey Milk’te ve Dustin Hoffman’ın rol aldığı AIDS konulu Common Threads: Stories From the Quilt belgesellerini çekmişti.



YouTube’u n yapımcılığını üstleneceği State of Pride, izleyiciye tarihi Stonewall ayaklanmalarından 50 yıl sonra, eşcinsel kimlik haklarının önemine dair derinlemesine bir bakış sunuyor.



Belgesel, Amerika'daki büyük şehirler ve kırsal kasabalar arasında seyahat edecek olan aktivist Raymond Braun'un yaptığı röportajlar üzerinden ilerleyecek. Braun bu süreçte eşcinsel hareketini deneyimlerken, tarihi ayaklanmaların kişisel hayatlarında önemli bir an haline geldiği insanlarla da konuşacak.