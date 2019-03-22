Al Este del Cante'nin hikâyesi albümün yayınlanmasından 5 yıl öncesine dayanıyor. Arcángel, Sofya’da gerçekleşen Jazz+ festivalinde sahne alması için Sofya’ya davet edilir. Konser sonrası geleneksel Bulgar müziği dinleyebilmek için bir mekâna giderler. Burada çok da ciddi olmayan bir sohbet esnasında orkestra şefi Georgi Petkov ile bağlantıya geçmek istediğini söyler.

Arcángel, bir yılın ardından Yeni Bulgar Sesleri Korosu Estruna ile ilk çalışmasını Bulgaristan Ulusal Radyosu’nda kaydeder. Bu kayıt daha sonra İspanyol Ulusal Radyo Programcısı Hose-Migel Lopes’in eline geçecek; o da bu kaydı, İspanya’daki en önemli Flamenko festivali müdürüne götürecektir.

HER ŞEY KONSER SONRASI BAŞLADI

Arcángel’in her yurtdışına çıkan sanatçının yaptığı gibi, konseri sonrası o ülkenin geleneksel müziklerini sunan mekâna girmesiyle başlayan süreç; onun Yeni Bulgar Sesleri Korosu ile birlikte dünyanın önemli festivallerinde sahne almasıyla devam eder. Yine, 2017 yılında gerçekleştirdikleri böyle bir konseri canlı kaydederler. Bu kayıt 2018’de Al Este del Cante adıyla yayınlanır. Albüm, Arcángel ve Yeni Bulgar Sesleri Korosu Estruna’yı, Latin Grammy Ödülleri’nde 2018 Yılının En İyi Flamenko Albümü ödülüyle buluşturur.

Son yılların en başarılı müzik birlikteliği olarak gösterilen Arcángel ve Estruna’nın CRR Konser Salonu’nda verecekleri konser müziğin kültürleri birleştirme gücünün en güzel örneklerinden biri olacak.

Arcángel’in billur gibi sesi ile Yeni Bulgar Sesleri Korosu’nun canlı armonisi arasındaki büyüleyici tezat dinleyicilere farklı bir deneyim sunacak. Konserde Galaxia Rosada, Dumbata, Baladilla De Los Tres Ríos ve La Leyenda Del Tiempo’nun da içinde bulunduğu albümden eserler seslendirilecek.



FLAMENKONUN BAŞ MELEĞİ: ARCANGEL



Arcángel yeni kuşağın yegâne lider flamenko şarkıcısı olan kabul ediliyor. Asıl adı Francisco Jose Arcángel Ramos olan sanatçı, 1977’de Huelva’da dünyaya gelir. Kökleri ise flamenko müziğindeki ünlü fandango formunun doğduğu bölge olan Alosno’dan geliyor.



10 YAŞINDAN ÖNCE BAŞLAYAN MÜZİK KARİYERİ



Arcángel bir şarkı yarışmasındaki ilk resmi birinciliğini henüz 10 yaşında elde etmiş olsa da onun şarkıcılık kariyeri aslında daha geriye uzanıyor. Arcángel’in bu zaferinin öncesinde; flamenkonun önemli dansçıları Javier Baron ve Eva Yerbabuena’ya, gitarist Vicente Amigo’ya ve perküsyonist Manuel Soler’e şarkı söyleyerek eşlik ettiği bir kariyeri de bulunuyor.



Arcángel 2001’de kendi adıyla yayınladığı ilk albümünün ardından, 2004’te La Calle Perdia, 2006'da ise Ropavieja’yı dinleyicileriyle buluşturuyor. 2011’de ise büyük övgü toplayacak olan dördüncü albümü Quijote de los Sueños’u kaydediyor.



BİR AYAĞI GEÇMİŞTE BİR AYAĞI GELECEKTE YÜRÜLEN İP CAMBAZI



Sanatçı melodilere karşı oldukça derin ve melankolik bir hassasiyete sahip. Onu farklı yapan da bu. Flamenko söylerken ise; “Tarihî gerçekliği net bir şekilde ortaya koyduktan sonra gerisini alabildiğince hayal gücüne bırakabilirsin” yaklaşımına sahip. Arcángel, bu yaklaşım ve flamenko müziğine adanmışlıkla 2015’te Tablao’dayı kaydeder. Bu albümde, Madrid, Barselona ve Sevil’in flamenkonun gelişiminde oynadığı rolün tablosunu çizer.



Sanatçı, 2018’de Georgi Petkov yönetimindeki Yeni Bulgar Sesleri Korosu ile birlikte son albümü Al Este del Cante’yi kaydeder. Macerası çıkışından 5 yıl öncesine dayanan albüm İspanya’nın en önemli festivallerinden olağanüstü ilgi görür. Arcángel bu albümle, flamenkonun geçirdiği evrime olan şaşırtıcı yaklaşımıyla bir kez daha eleştirmenlere pabucunu ters giydirir. Bir röportajında, eleştirmenlere şöyle cevap verecektir: “Saygıyı elden bırakmadan sınırları ihlal etmeliyiz. Ben elindeki sopayı dengesini korumak için dikkatle sımsıkı tutan, bir ayağını geçmişe, bir ayağını geleceğe koyarak yürüyen bir ip cambazıyım.”



O ip cambazı, 2017 yılındaki bir konserlerinde canlı olarak kaydedilen bu albümüyle Latin Grammy’sinde 2018 Yılının En İyi Flamenko Albümü ödülünü kucaklar.



BİR KORO BÜYÜCÜSÜ: GEORGI PETKOV



Georgi Petkov Yeni Bulgar Üniversitesi Müzik Bölümü’nde profesördür. Bulgar Sesleri “Angelite” (1999-2018) ve Yeni Bulgar Sesleri korolarının sanat direktörü ve şefidir. Hem ülkesinde hem de yurtdışında 600’ün üzerinde konser düzenleyen Petkov’un, 200’ün üzerinde bestesi bulunuyor.



ADRIANO CELENTANO'DAR BURHAN ÖCAL'A



Petkov, besteci ve aranjör olarak Adriano Celentano, Bobby McFerrin, Enrique Morente, Antonio Zambujo, Donna Rosa, Burhan Öcal ve Nicholas Lenz başta olmak üzere, birçok dünyaca ünlü pop, caz ve dünya müziği sanatçısıyla çalışır. Şan için yazdığı eserlerle ise birçok uluslararası yarışmada ödüller alır.





Georgi Petkov aynı zamanda Yeni Bulgar Üniversitesi Korosu “Folk-Caz Topluluğu” ve Ulusal Müzik Koleji’ne bağlı Sofya’daki “Pipkov Lubomir" Ulusal Çoksesli Korosu’nun da kurucusudur.