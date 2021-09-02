Yunan besteci Mikis Theodorakis hayatını kaybetti

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1000'den fazla eser besteleyen dünyaca ünlü Yunan sanatçı Mikis Theodorakis 96 yaşında hayatını kaybetti.

Son yıllarda kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Theodorakis; Zorba, Z ve Serpico filmleri için bestelediği şarkılarla da tanınıyordu.

Theodorakis, 29 Temmuz 1925'te Yunanistan'ın Sakız Adası'nda, Giritli bir baba ve Çeşme, İzmirli Yunan bir annenin oğlu olarak dünyaya geldi.

Çok sayıda senfoni, bale, opera ve oratoryo besteleyen sanatçı birçok tragedya ve modern tiyatro oyununun da müziğini yazdı.

1986'da Zülfü Livaneli ile birlikte Türk Yunan Dostluk Derneği'ni kurdu. İkili birlikte birçok konser verdi, albüm yaptı.

Theodorakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve o dönem Yunanistan Başbakanı olan Yorgo Papandreu ile Atina'da (2010)

Sanatçı kimliğinin yanı sıra siyasi yönüyle de öne çıkan Theodorakis, Albaylar Cuntası'na karşı verdiği mücadeleyle dünya çapında diktatörlük karşıtı direnişin sembolü haline geldi.



Dünya çapında insan hakları ihlallerine karşı verilen mücadelenin içinde olan sanatçı 1949 yılında Josef Stalin'in yetmişinci yaş gününde, onun onuruna oluşturulan Lenin Barış Ödülü'nün de sahibi.