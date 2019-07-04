Amazon Stüdyoları’nın yeni yapımı Yüzüklerin Efendisi dizisinin ilk iki bölümünün yönetmeni Juan Antonio Bayona oldu. Bayona, Belén Atienza ile birlikte dizinin yapımcılığını da üstlenecek.



Bayona, son olarak 1,3 milyar dolarlık hasılat elde eden Jurassic World: Fallen Kingdom filminin yönetmenliğini üstlenmişti. Ünlü yönetmen ayrıca The Orphanage, The Impossible, A Monster Calls filmleri ile Penny Dreadful dizisinin ilk iki bölümünün yönetmen koltuğuna oturmuştu.

BAŞARILI SENARİSTLER BİR ARADA

Orta Dünya'da geçeceği ve Yüzüklerin Efendisi film serisinden önce geçen olaylara odaklanacağını bilinen dizinin senaryosu Godzilla vs Kong ile adını duyuran JD Payne ve Patrick McKay’e emanet. İkiliye, senaryo yazımında Breaking Bad ve Game of Thrones gibi projelerde çalışmış olan Gennifer Hutchinson ve Bryan Cogman gibi isimlerin de eşlik etmesi bekleniyor.