Yüzüklerin Efendisi'nin Frodo'su Elijah Wood: Kitapları hala okumadım

Bu sene 20. yılını kutlayan Yüzüklerin Efendisi (Lord of the Rings) üçleme için Esquire’a röportaj veren Elijah Wood, kitaplar yoğun ve güzel olsa da bitiremediğini itiraf etti.

"OKUMAK ZOR GELDİ"



40 yaşındaki oyuncu "Kitap yoğun; ayrıntılı, harika, edebi ve güzel ama ağır. Karakterim üzerinde yaptığım tüm çalışmalarla birlikte kitabı okumak zor gelmişti. Odağımı, senaryolarda yazıldığı gibi karakterin dünyasında yaşamaya ve sürece güvenmeye çevirdim" dedi.

Wood "Kitapları 20 yıl sonra hala okumadım. Okumamış olmam saçma. Çok aptalca. Diğer herkes okudu" diye konuştu.Yüzüklerin Efendisi kitap serisi toplamda 1100 sayfa civarında.

Serinin ilk filmi Yüzük Kardeşliği (Fellowship of the Ring), Aralık 2001’de izleyicilerle buluşmuştu. Wood seride güç yüzüğünü yok eden Frodo Baggins'i canlandırmıştı.

