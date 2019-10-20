Oyuncu Zeynep Çamcı, senaryosunu yazıp yönetmenliğini Ali Yorgancıoğlu ile birlikte üstlendiği hem de başrolde yer aldığı Feride filmi için kamera karşısına geçti.

eynep Çamcı, Ersin Korkut, Barış Yıldız, Anıl Tetik, Osman Akça, Ceren Taşçı, Ali Barkın, Aycan Koptur, Fırat Sobutay gibi isimlerin de rol aldığı, yapımcılığını UNG Film'in üstlendiği komedi filmi, yer altında kahraman kostümleri dikilen bir atölyede terzilik yapan Feride'nin, emek ve sevgi hırsızı patronuna başkaldırıp iddialaşması ve daha sonra moda devlerine kafa tutan yolculuğunu anlatıyor.

32 yaşındaki Zeynep Çamcı, Recep İvedik 3 filmi ile tanındı ve ikinci sezonunda katıldığı Leyla ile Mecnun dizisinde beğeni topladı.