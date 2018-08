İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Antika Festivali klasik otomobillerle başladı

Dünyaca ünlü heavy metal grubu Sepultura ve 80’lerin ünlü İngiliz grubu The Godfathers’ın da aralarında olduğu 100’e yakın sanatçının sahne alacağı Zeytinli Rock Festivali, dün 3 farklı sahnede gerçekleştirilen konserlerle başladı. 32 bin müzikseverin katıldığı festivalin ilk gününde “Siyah Sahne”de Teoman, Selda Bağcan & Boom Pam ve Mabel Matiz’in yanı sıra Gaye Su Akyol, İlhan Erşahin's İstanbul Sessions, Niyazi Koyuncu ve Jakuzi müzikseverlerle buluşurken, “Kırmızı Sahne”de ABD’li şarkıcı Della Miles, Hey! Douglas, Sena Şener, Sufle, Ufuk Beydemir, Ümit Olgun & Paryalar, Dilhan Şeşen ve Pagos konser verdi. Bu yıl ilk kez kurulan “Akustik Sahne”de ise Yeni Türkü, Ezgi Aktan ve What Da Funk performans sergiledi.



Milyon Yapım tarafından Umut Kuzey'in öncülüğünde düzenlenen Zeytinli Rock Festivali, 2 Eylül Pazar günü sona erecek. Festivalde bugün “Siyah Sahne”de Duman, Ceza, Cem Adrian, Can Bonomo, İskender Paydaş, Çamur ve Aydilge, “Kırmızı Sahne”de The Godfathers (UK), Ezhel, Gökcan Sanlıman, Can Kazaz, Cihan Mürtezaoğlu, Nadas, İlhan Güryalçın ve 3 Deyince, “Akustik Sahne”de ise Bülent Ortaçgil, Gündoğarken, Erkan Oğur & İsmail Hakkı Demircioğlu konser verecek.