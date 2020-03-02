Zülfü Livaneli'nin Serenad'ı ABD'li okurlarla buluşuyor

Zülfü Livaneli'nin 2016 senesinde yayınlanan Serenad romanı 3 Mart tarihi itibarıyla Amerika’da satışa sunulacak.



Livaneli, Serenade for Nadia ismiyle yayınlanacak kitabı için 28 Şubat ve 1 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek özel bir imza etkinliğiyle New York’lularla buluşmaya hazırlanıyor.



60 yıldır devam eden bir aşkın hikayesini anlatan Serenad, dünya düzenini yeniden yazan tüm siyasi sorunlarda dahi asıl harcananın insan olduğu gerçeğini okurlarına hatırlatan dokunaklı bir roman.