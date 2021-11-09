10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu'na rekor kayıt

Geçen sene 10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu'na yapılan 211 kayıt, bu sene 715'e ulaştı. Koşu, bu yılki kayıt sayısıyla rekor kırdı.

Haberler - Anadolu Ajansı 09.11.2021 - 16:55

10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu'na rekor kayıt

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“16'sında milli, 18'inde şampiyon, 22'sinde dünya yıldızı, 26'sında efsane, 31'inde kokainman, 44'ünde ağır yaralı...

Ankara Atletizm İl Temsilciliğinin düzenlediği geleneksel 10 Kasım 'ü Anma Koşusu, bu yıl 715 kayıtla rekor katılıma ulaştı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarın Ankara Eryaman Yüksek Performans Merkezi'nde resmi anma merasiminin ardından saat 09.30'dan itibaren gerçekleştirilecek 10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu'na sporcular büyük ilgi gösterdi.

Koşu için bu yıl 715 kayıtla rekor katılıma ulaşıldığı belirtildi.

Programa, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve bazı eski milli atletler de katılacak.

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