"2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı erteleyeceğiz"

IOC Üyesi Pound, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın erteleneceğini açıkladı.

Anadolu Ajansı 23.03.2020 - 22:59

tokyo 2020.jpg

İlişkili Haberler

Dünya genelinde corona virüs bulaşan kişi sayısı 340 bini geçti (Corona virüste son durum)

Dünya genelinde corona virüs bulaşan kişi sayısı 340 bini geçti (Corona virüste son durum)

SON DAKİKA:Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi final karşılaşmaları süresiz ertelendi

SON DAKİKA:Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi final karşılaşmaları süresiz ertelendi

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Üyesi Dick Pound, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle erteleneceğini söyledi.

ABD basınına açıklamada bulunan Pound, oyunların salgın sebebiyle 2021'de düzenlenebileceğini belirterek, "IOC, sahip olduğu bilgiler ışığında olimpiyat oyunlarını erteleme kararı aldı. Bildiğim kadarıyla başlangıç tarihinin 24 Temmuz olmayacağı kesin. Oyunları erteleyeceğiz ve bu ertelemenin sebep olacağı problemleri çözmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Olimpiyat oyunlarının bu yıl Japonya'nın başkenti Tokyo'da 24 Temmuz-9 Ağustos tarihlerinde düzenlenmesi planlanıyordu.

SPORCULARIN EV PERFORMANSLARI

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...