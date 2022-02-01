2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda müsabakalar yarın başlıyor: Türkiye'den 7 sporcu

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Olimpiyat açılış töreninin 4 Şubat'ta yapılması planlanırken, tören öncesinde 2,3 ve 4 Şubat'ta bazı dallarda müsabakalar başlayacak.



Oyunlarda ilk müsabaka, 2 Şubat'ta yerel saatle 20.05'te (TSİ 15.05) yüzme havuzundan buz pistine dönüştürülen Ulusal Su Sporları Merkezi'nde yapılacak curling karışık çiftler ilk tur müsabakası olacak.



Curling karışık çiftler müsabakaları 3 ve 4 Şubat'ta devam ederken, aynı günlerde Ulusal Kapalı Stadyum ve Vukong Spor Merkezi'nde buz hokeyi ön eleme turu karşılaşmaları yapılacak.



Öte yandan, 3 Şubat'ta oyunların düzenlediği bir diğer merkez olan Pekin'e komşu Hıbey eyaletindeki Cangciakou Yunding Kar Parkı'nda serbest kayak erkekler ve kadınlar tümsek müsabakaları düzenlenecek. 4 Şubat'ta da Başkent Kapalı Stadyumu'nda artistik buz pateni müsabakaları başlayacak.



Kış Olimpiyatları'da ilk madalya müsabakaları 5 Şubat'ta biatlon, sürat buz pateni, kısa kulvar sürat pateni, kayakla atlama, kayaklı koşu ve serbest stil koşu dallarında yapılacak.

TÜRKİYE'Yİ 7 SPORCU TEMSİL EDECEK

Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi ise 7 sporcu temsil edecek. Kayakta 6, buz pateninde ise 1 Türk sporcu Çin'de yarışacak.



Kayakta alp disiplininde Özlem Çakıroğlu ve Berkin Usta, kayakla atlamada Fatih Arda İpçioğlu, kayaklı koşuda Özlem Ceren Dursun, Ayşenur Duman ile Yusuf Emre Fırat yer alacak. Kısa kulvar sürat pateninde ise Furkan Akar Pekin'de mücadele verecek.

OLİMPİYAT MEŞALESİ 11 NOKTADA ELDEN ELE TAŞINACAK

Pekin'de Covid-19 tedbirleri nedeniyle Kış Olimpiyatları öncesinde olimpiyat meşalesi az sayıdaki noktada elden ele taşınacak.



Meşale 2, 3 ve 4 Şubat'ta müsabakaların düzenleneceği Pekin merkezi, Yançing ilçesi ve komşu Hıbey eyaletinin Cangciakou şehrinde 11 noktada elden ele taşınacak.

COVİD-19 SALGINI NEDENİYLE "KAPALI DEVRE" ORGANİZE EDİLECEK

Olimpiyatlar, Covid-19'un yayılmasından korunmak amacıyla sporcu, görevli ve gönüllülerin yer aldığı etkinlik alanlarının şehirden yalıtıldığı "kapalı devre" sisteminde gerçekleştirilecek.



Oyunlarda açılış, kapanış törenleri ve müsabakalar için bilet satılmazken izleyici grupları davetle müsabakalara getirilecek.



SPORUN KALBİ ÖNÜMÜZDEKI İKİ HAFTA PEKİN'DE ATACAK