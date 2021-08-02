A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı Rusya Olimpiyat Komitesi'ni yendi (2020 Tokyo Olimpiyatları)

ntv.com.tr 02.08.2021 - 13:40
Filenin Sultanları, Tokyo 2020'ye son dünya şampiyonu Çin'i 3-0 mağlup ederek başladıktan sonra İtalya'ya 3-1, dünya sıralamasının zirvesindeki ABD'ye ise 3-2 mağlup olmuştu.
Cumartesi günü oynanan maçta Arjantin'i 3-0 ile geçerek çeyrek finale yükselmeyi başaran Milli Takım, bugün gruptaki son maçında Rusya Olimpiyat Komitesi ile karşı karşıya geldi.
MAÇ HANGİ KANALDA?
Tokyo 2020'deki mücadele 08,20'de başlayacak, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarından canlı olarak yayınlandı.
Mücadelenin ilk setini 25-21 kazanan Rusya Olimpiyat Komitesi maçta 1-0 öne geçti.
İkinci seti 25-23 kazanan Türkiye setlerde durumu 1-1'e getirdi.
Üçüncü seti de 25-23 kazanan Filenin Sultanları, setlerde durum 2-1 yaptı.
Dördüncü set, Rusya Olimpiyat Komitesi'nin 25-15 üstünlüğüyle sona erdi ve setlerde durum 2-2 oldu.
15 sayı alan ekibin maçı kazanacağı Tie-Break seti başladı. Filenin Sultanları seti 15-10 kazanarak setlerde durumu 3-2'ye getirdi ve maçı kazandı.
Gruptan 3. sırada tamamlayan Filenin Sultanları'nın çeyrek finalde rakibi Sırbistan veya Güney Kore olacak.
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