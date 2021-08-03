A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Güney Kore Tokyo 2020'de çeyrek finalde (Maç ne zaman, saat kaçta?)

Filenin Sultanları Tokyo 2020'de çeyrek final heyecanı yaşıyor. B Grubu'nu 3. sırada tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek finalde Güney Kore ile eşleşti. Milli takımın çeyrek final mücadelesi 4 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

03.08.2021 - 14:53

A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Güney Kore Tokyo 2020'de çeyrek finalde (Maç ne zaman, saat kaçta?)

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10'uncu gününde B Grubu'ndaki son maçında Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 yendi.

Ariake Arena'da grup maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek final eşleşmeleri belirlendi.

Gruplarını 2 ve 3. sırada bitiren takımlar kura çekimine girerken, 1 ve 4. sırada gruplarını tamamlayan ekipler ise çapraz eşleşmeyle birbirlerine rakip oldu.

B Grubu'nu 3. sırada bitiren Milli Takım, A Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Güney Kore'yle eşleşti.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 

Milli Takım'ın çeyrek final mücadelesi 4 Ağustos Çarşamba günü TSİ 03.00'da başlayacak.

Mücadele TRT Spor ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Tamamı 4 Ağustos Çarşamba günü oynanacak çeyrek finallerde eşleşmeler ve TSİ maç programı şöyle:

03.00 Türkiye-Güney Kore

07.00 ABD-Dominik Cumhuriyeti

11.00 Sırbistan-İtalya

15.30 Brezilya-Rusya Olimpiyat Komitesi

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