Ahmet Nur Çebi: Yola devam edeceğiz, alıştık artık

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi ve futbolcular açıklamalarda bulundu.



Şampiyonlukların devam edeceğine inandığını dile getiren Çebi, "Çok konuşmaya halim yok. Çok mutluyum, çok zor bir seneydi. Pandemi vardı, 40 maç vardı, kupa vardı, hep zorlu şeyler vardı. Allah yardım etti. Önce Allah'ın izniyle, çocuklarımızın mücadelesiyle, Sergen hoca, teknik kadronun ve tüm çalışanların emekleriyle şampiyon olduk. Yola devam edeceğiz, alıştık artık." ifadelerini kullandı.



Futbolculardan Gökhan Töre, maç içerisinde teknik direktörleri Sergen Yalçın ile irtibat halinde olduklarını belirterek, "Skor yeterli mi diye hocalarımızla durmadan konuştuk, yoksa daha da zorlayacaktık. Sergen hocamız böyle biterse şampiyon olacağımızı söyledi. Çok mutluyuz, şükür şampiyon olduk." diye konuştu.



Kaleci Ersin Destanoğlu ise şampiyon olduklarını için çok mutlu olduklarını vurgulayarak, şunları aktardı:



"Bu maça çok iyi hazırlandık. Şampiyonluğu daha erken elde edebilirdik ama buraya kaldı ve daha anlamlı oldu. Böyle şampiyonluk herkese nasip olmaz. İnşallah devamı gelir. Bunların hepsi tam bir hayal. Pandemide evde yatarken bunun hayalini kuruyorduk. İnşallah devamını getiririz.

Açıklama yaparken göz yaşlarına hakim olamayan milli sol bek Rıdvan Yılmaz da ,"Çocukluğumdan beri bu kulüpteyim. 12 senemi verdim ve ilk senemde bu şampiyonluğu yaşadığım için çok mutluyum. Beni bu kulübe getiren herkese çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum, Allah herkesten razı olsun." şeklinde görüş belirtti.



Şampiyonluğu kutlamanın kendisini çok mutlu ettiğini vurgulayan Larin ise "Her zaman şampiyon olmak istedim. Son birkaç maçı kaybettik ve son haftaya bıraktık her şeyi. Son hafta bunu yapmayı başardık. Şampiyon Beşiktaş." ifadelerini kullandı.



Başından sonuna kadar zor bir sezon geçirdiklerini ve şampiyonluk kazanmayı hak ettiklerini aktaran Ghezzal da bir gazetecinin "Beşiktaş ile devam mı" sorusuna "İnşallah" yanıtını verdi.



Beşiktaş ile 3. şampiyonluğunu yaşayan Oğuzhan Özyakup, kendilerini zor duruma soktuklarını ama güzel bir son hafta yaşadıklarını belirtti.



Takım olarak bütün olduklarını dile getiren Oğuzhan, "Tüm sezon bütünlüğümüzü gösterdik. Bugün birbirimizi yalnız bırakmayacağımıza söz verdik ve hiçbir zaman da bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.



Bernard Mensah, yıllardır şampiyonluk hayalini kurduğunu ve bunu başardıkları için çok gururlu olduğunu söyledi.



Adem Ljajic ise muhteşem bir grup oluşturduklarını kaydederek, oldukça iyi bir sezon geçirdiklerini vurguladı.



Öte yandan maçın ardından teknik direktör Sergen Yalçın da gözyaşlarını tutamadı.