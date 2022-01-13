Avustralya'daki durumu henüz netleşmeyen Djokovic'in rakibi belli oldu

Avustralya'da kalıp kalamayacağı konusunda Göç Bakanı Alex Hawke'nin vereceği kararı bekleyen tek erkekler dünya sıralamasının bir numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, Avustralya Açık'ta Miomir Kecmanovic ile eşleşti.

Haberler - Anadolu Ajansı 13.01.2022 - 11:19

Avustralya'daki durumu henüz netleşmeyen Djokovic'in rakibi belli oldu

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

İlişkili Haberler

Djokovic'in bekleyişi sürüyor: Savunmasını verdi

Djokovic'in bekleyişi sürüyor: Savunmasını verdi

Avustralya hükümeti Djokovic'i yalanladı

Avustralya hükümeti Djokovic'i yalanladı

Melbourne kentinde 17-30 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek Turnuvası'nın ana tablo kuraları çekildi.

Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesi'nin, hükümet tarafından verilen vize iptali kararını durdurmasının ardından hazırlıklarını sürdüren geçen yılın şampiyonu Djokovic, kura çekiminde vatandaşı Miomir Kecmanovic ile rakip oldu.

Sırp tenisçinin Avustralya'ya vize başvurusunda doldurduğu formlarda yalan beyanda bulunup bulunmadığını incelemeye alan Bakan Hawke'nin kararını ne zaman vereceği henüz bilinmiyor.

Melbourne Olimpik Park'taki Avustralya Tenis Merkezi'nde 17 Ocak Pazartesi günü başlayacak turnuva, 30 Ocak Pazar günü oynanacak tek erkeler finaliyle sona erecek.

 DJOKOVIC KAOSUNDA YENİ PERDE

SPOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...