Avustralya'daki durumu henüz netleşmeyen Djokovic'in rakibi belli oldu

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Melbourne kentinde 17-30 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın ana tablo kuraları çekildi.



Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesi'nin, hükümet tarafından verilen vize iptali kararını durdurmasının ardından hazırlıklarını sürdüren geçen yılın şampiyonu Djokovic, kura çekiminde vatandaşı Miomir Kecmanovic ile rakip oldu.



Sırp tenisçinin Avustralya'ya vize başvurusunda doldurduğu formlarda yalan beyanda bulunup bulunmadığını incelemeye alan Bakan Hawke'nin kararını ne zaman vereceği henüz bilinmiyor.

Melbourne Olimpik Park'taki Avustralya Tenis Merkezi'nde 17 Ocak Pazartesi günü başlayacak turnuva, 30 Ocak Pazar günü oynanacak tek erkeler finaliyle sona erecek.

DJOKOVIC KAOSUNDA YENİ PERDE