Beşiktaş Başkanı Çebi'den Önder Karaveli açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın istifası sonrası siyah-beyazlı takımın başında çıktığı 3 maçta 7 puan alan teknik sorumlu Önder Karaveli ile yola devam etmek istediklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta başkan Çebi, hakemlerle ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu'nu (MHK) eleştirdi.

"SÖYLESEK BİR DERT SÖYLEMESEK BİR DERT"



Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çebi, "Niye her maçın sonunda hakemlerin tartışıldığı bir süreç yaşıyoruz? Benim cezam bugün bitti. Ne söylemeliyim ne söylememeliyim bilmiyorum. Söylesek bir dert söylemesek bir dert. Hakemlerin adaletli olmaları, dikkatli olmaları bu kadar mı zor? Bir sene boyunca hakemlik yapmamasına karar verilen bir şahıs Türkiye’de hakem yok da mı geri getiriliyor?" dedi.

"ESKİ HAKEMLER ARTIK VEDALAŞSINLAR"



Eski hakemlerin artık görevlerini bırakmaları gerektiğini kaydeden Çebi, şunları söyledi:



"Geçen hafta Fırat Aydınus'un yaptıkları, verdiği penaltı kararı, penaltının arkasından VAR'la ilgili abuk subuk yorumlar... Ne zaman bitecek bu çile. Yenildik ya da kaybettik niye hakem tartışacağız? Geçen eski bir hakem arkadaşımız söyledi, her Beşiktaş maçının arkasından Beşiktaş hakemlerle ilgili bir şeyler söylemek zorunda kalıyor. Çok mu keyif alıyoruz? Hakem konusu ne MHK'nin ne TFF'nin konusudur. Hakem konuları, eski hakemlerin artık bu camiadan gitmelerinin gerektiği zamanın geldiğinin konularıdır. Artık vedalaşsınlar, yollarını bu camiadan ayırsınlar. Bizi kendimize bıraksınlar. Bütün takımlarımız mücadele edelim. Hakkıyla, hukukuyla kim şampiyon olacaksa olsun. Kim ligde kalacaksa kalsın ama hakemlerin yanlış kararları olmadan bu işler olsun. Fırat Aydınus'un geçen hafta yaptığı yanlış, giden puanlar, bugün gitmek üzere olan puanlar var. Bir de kupayı Katar'da oynayacağız. Hakem bulamadılar bizim sinir uçlarımıza dokunmak için bir hakem atıyorlar. Yeter artık ya. Ceza almak istemiyorum, konuşmak da istemiyorum ama artık sabrımızı çok fazla zorluyorlar. Burada konuştuklarımın dışında ben zaten hakemlerle ilgili TFF'ye, MHK başkanına gerekli dertlerimizi zaten anlatıyorum. Ben gerekeni her zaman yapmaya devam edeceğim."



Çebi, Fenerbahçe maçı sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir ile konuşup konuşmadığı yönündeki bir soru üzerine, "Federasyon başkanımla her zaman görüşüyorum. Ben Beşiktaş Başkanıyım o da TFF Başkanı. Birçok konuda konuşuyorum. Bunları kamuoyuyla paylaşmam gerekmiyor. Ben Beşiktaş için her türlü konuda gerekli mercilerde gerekeni yapan bir başkanım" şeklinde konuştu.

"HAKEM EKSİĞİ VARSA BEN BİLE HAKEMLİK YAPARIM"



Hakemlerin atama yöntemiyle maçlarda görevlendirilmesini de eleştiren Çebi, "Kulüpler Birliği Başkanı olduğum dönemde hakemlerle ilgili sistem değişikliği, ortaya attığımız bir projeydi. Bu projede halen çalışılıyor. Neden bu kadar uzun sürdüğünü bilmiyorum. Hakemler atanırken neden atama yapılıyor, neden belli bir aritmetiğe dayandırılarak hakemler maçlara verilmiyor. Yüksek puan alan hakem haftanın önemli maçına atanması gerekir. Bu neden yapılmıyor da birisi 'Bu hakem bu maça atandı' diyor, ben bunu anlamıyorum. Maçlarımıza gelen hakemlerin, birilerinin ağzından çıkan atamalarla olmasını doğru bulmuyorum. Kafamda soru işaretleri var. Bu atama usulü olmaması lazım. Birinin ağzından çıkan cümleyle bir maça A hakemi bir maça B hakemi olmaz. Bunun gerekçesi açıklanmıyor. Maç kötü gittiğinde gereken yapılmıyor." diye konuştu.



Çebi, Katar'da oynanacak Turkcell Süper Kupa maçını yönetecek hakem Halil Umut Meler ile ilgili olarak ise "Kupa maçına gönderdikleri hakemden başka hakem bulamadıkları için federasyonu ve MHK'yi tebrik ediyorum. Hakem eksiği varsa ben bile hakemlik yaparım" dedi.



"ÖNDER HOCA BENİM İÇİN, CAMİA İÇİN BİR ŞANS"



Karşılaşmayı değerlendiren siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Galibiyetin Önder hocayla olması ayrı bir keyif" derken, "Sergen hocamız giderken ben çok üzüldüm. Hocamız aldığımız kupaların altında ismi olan bir teknik direktördür. Hiç tedbir almamıştım ama bundan sonra biraz tedbirli olmam gerekiyor. Önder hoca böyle devam ettiği müddetçe bizim onun arkasında durmamız lazım. Camiamızın çocuğu, nazik, duygusal, beyefendi ve asil bir duruşu var. Benim için şans. Beşiktaş camiası için de şans. Allah yolunu açık etsin, şansı da bol olsun. Her şey iyi gidiyorsa hocam mutluysa, başarılıysa, başardıysak devam etsin" şeklinde konuştu.



"ONUNLA YÜRÜMEYİ İSTİYORUM"

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli'nin kendi projelerine uygun bir isim olduğunu da aktaran Çebi, şunları kaydetti:



"Şu anda Önder hoca takımı çok iyi idare ediyor. Tercihlerimizden biri kim olur onu söylemenin yeri ve zamanı değil bu. Şans hocamızın. Önce Önder hocamıza o imkanı tanımamız gerekiyor. Ekonomisiyle, yapmamız gereken transferle, altyapıdan gelecek çocuklarımızla Beşiktaş’ın geleceğiyle ilgili daha farklı bir strateji üretmemiz gerekiyor. Önder hocanın buna çok uygun olduğunu düşünüyorum. Umarım bir aksilik olmaz yolumuza devam ederiz. Hocamın yolu açık olsun, önce onun arkasındayım. Önce hocama yakışır bu işler. Süper Kupa maçında Önder hoca olur. Biz hocamızla o maçtan sonra da devam etmek istiyoruz ama kendimi bağlayabileceğim, ters gelişecek şeylere karşı da tedbirli olmak zorundayım. Benim hocam iyidir ve tercihimdir. Projelerime uygun bir hocadır, onunla yürümeyi istiyorum. Yönetim kurulum da arzulu, taraftar da istekli. Önder hocanın hak ettiği bir şeyi elinden bir başkasının alması mümkün değil ama kendimi bağlayıcı bir şeyler de söylemek istemiyorum."

"BEN HALA ÇOK ÜMİTLİYİM"



Çebi, şampiyonluk konusunda ümitli olduğunu da belirterek, "Şampiyon olma ihtimalini zayıf görüyorlar ama ben hala çok ümitliyim fakat stat bugün çok kalabalık değildi, olmadı. Fenerbahçe maçında tribünlerin yaptığı hakaretlere verilen ceza ve kapatılan tribün sayısıyla Beşiktaş'ın arasında hakkaniyetsizlik var. Fenerbahçe'ye yapılan hakkaniyet doğru, bize hakkaniyetsizlik var. Bu akşam buradan kaynaklanan seyirci eksiğimiz oldu. Önümüzdeki maçlarda telafi edileceğini düşünüyorum. Beşiktaş maçlarına gelen bir taraftarımız var. O taraftarı aşırı derecede cezalandırırsanız biz tribünlere adam bulamayız. TFF'nin burada abartılı bir ceza verdiğini düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.