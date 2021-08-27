Beşiktaş -Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de ilk iki maçında 4 puan toplayan Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük ile Vodafone Park'ta oynayacağı maçın hazırlıklarını, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Beşiktaş , Süper Lig’in 3. haftasında, yarın (28 Ağustos Cumartesi günü) saat 21.45’te Vodafone Park’ta Vavacars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

MÜCADELENİN BİLET FİYATLARI AÇIKLANDI



1. Kategori: 330TL



2. Kategori: 300TL



3. Kategori: 260TL



4. Kategori: 250TL



5. Kategori: 215TL



6. Kategori: 195TL



7. Kategori: 140TL



8. Kategori: 130TL



VIP 100: 850TL



VIP 101 – 126: 750TL



1903 A-E: 950TL



1903 B-D: 1050TL



1903 C: 1100TL





MAÇ GÜNÜ HES KONTROLÜ



Bilet satın alan taraftarların, son sağlık durumları HES kodu üzerinden otomatik olarak sorgulanacak.



Sağlık durumunda değişme olan ve bilet satın alma kriterlerine uymayan (Covid 19’a yakalanan veya temaslı olan) taraftarların biletleri bloke edilecek.



Bileti bloke edilen taraftarlar, biletlerini (bilet satın alma kriterlerine uygun) başka bir kişiye transfer edebilecek.



Bu durum taraftarlara SMS ve E-mail olarak bildirilecek.