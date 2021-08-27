Beşiktaş -Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, Süper Lig’in 3. haftasında, Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlılar yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürürken, taraftarlar mücadelenin gününü ve saatini merak ediyor. İşte detaylar...

ntv.com.tr 27.08.2021 - 09:51 | Son Güncelleme : 27.08.2021 - 10:13

Beşiktaş -Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Günün spor manşetleri (27 Ağustos 2021)

Süper Lig'de ilk iki maçında 4 puan toplayan Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük ile Vodafone Park'ta oynayacağı maçın hazırlıklarını, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş , Süper Lig’in 3. haftasında, yarın (28 Ağustos Cumartesi günü) saat 21.45’te Vodafone Park’ta Vavacars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

MÜCADELENİN BİLET FİYATLARI AÇIKLANDI

1. Kategori: 330TL

2. Kategori: 300TL

3. Kategori: 260TL

4. Kategori: 250TL

5. Kategori: 215TL

6. Kategori: 195TL

7. Kategori: 140TL

8. Kategori: 130TL

VIP 100: 850TL

VIP 101 – 126: 750TL

1903 A-E: 950TL

1903 B-D: 1050TL

1903 C: 1100TL

MAÇ GÜNÜ HES KONTROLÜ

Bilet satın alan taraftarların, son sağlık durumları HES kodu üzerinden otomatik olarak sorgulanacak.

Sağlık durumunda değişme olan ve bilet satın alma kriterlerine uymayan (Covid 19’a yakalanan veya temaslı olan) taraftarların biletleri bloke edilecek.

Bileti bloke edilen taraftarlar, biletlerini (bilet satın alma kriterlerine uygun) başka bir kişiye transfer edebilecek.

Bu durum taraftarlara SMS ve E-mail olarak bildirilecek.

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