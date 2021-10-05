Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 9. haftasında 15 Ekim Cuma günü Medipol Başakşehir'e konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Anadolu Ajansı 05.10.2021 - 16:01

Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

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Beşiktaş ve Medipol Başakşehir Süper Lig'in 9. haftasında karşı karşıya gelecek. 

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda salon çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Milli takımlarda bulunan futbolcuların katılmadığı idmanda, dayanıklılık, kuvvet ve kondisyon çalışmalarının gerçekleştirildiği aktarıldı.

Salon çalışmasının, futbolcuların ikili gruplar halinde istasyonlardan oluşan parkuru bitirmeleriyle tamamlandığı kaydedildi.

Beşiktaş, günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.

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