Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı

Transferde oldukça hareketli bir dönem yaşayan Beşiktaş, tam 12 oyuncu alarak lig ve Şampiyonlar Ligi kadrosunu oluşturdu.



BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ RAKİPLERİ



ŞAMPİYONLAR LİGİ LİSTESİNDE EKSİK YOK



Pjanic'in transferinin ardından Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi listesini sürenin bitmesine dakikalar kala güncelledi.



Siyah-beyazlıların, Şampiyonlar Ligi için verdiği liste şu futbolculardan oluşuyor:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Kevin N'Koudou, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdağan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Umut Meraş ve Alex Teixeira.



ADEM LJAJIC'İN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLİYOR

Siyah beyazlılar kadro dışı bıraktığı oyunculardan Adem Ljajic ile sözleşmenin feshi konusunda anlaşma aşamasına geldi.



Bir yıl daha kontratı bulunan Sırp oyuncu ile ilgili işlemlerin bitmesinin ardından resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Ljajic ile Fatih Karagümrük, PAOK ve Verona gibi kulüplerin ilgilendiği öğrenildi. Ayrıca Jeramain Lens ile de fesih görüşmeleri devam ediyor.

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda yer alan Beşiktaş; Sporting, Borussia Dortmund ve Ajax ile karşı karşıya gelecek.



Siyah-beyazlı takım grubundaki ilk maçını 15 Eylül Çarşamba günü Borussia Dortmund ile iç sahada yapacak.