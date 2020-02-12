Buz patenine 65 yıllık tutku

Emekli buz pateni eğitmeni 74 yaşındaki Fehmi Tekelioğlu, yaptığı açıklamada, ilerleyen yaşına rağmen buz pateni eğitmenliğine devam etmekten mutluluk duyduğunu anlattı.



Mesleğini sevdiğini ve öğrencilerinden aldığı enerjinin kendisini şanslı hissettirdiğini vurgulayan Tekelioğlu, 1956 yılında donan Ankara Gençlik Parkı’nın havuzunda buz patenine başladığını söyledi.

Türkiye'de ilk buz pateni kulübünü 1967 yılında kurduğunu anlatan Tekelioğlu, buz patenine oluşan tutkusunu şu ifadelerle paylaştı:



"Gençlik Parkı’nın havuzu eksi 19 derece soğukta donmuştu. Hayranlıkla manzarayı seyrederken, buza olan sevgim o anda içime doldu. Ankara’da buz pisti olmadığı için parkın donan havuzunda ve güneş görmeyen alanlara su dökerek suyun donmasıyla oluşturduğumuz zeminde paten kayıyorduk. Evimize gidince de 'inşallah hava yine soğuk olur da tekrar kayarız' diye dua ediyorduk"

"KIRILAN BUZUN İÇİNDEKİ SUYA DÜŞERDİK"

Buz pateninin kendisinde bir tutkuya dönüştüğünü vurgulayan Tekelioğlu, "Hava biraz ısınınca buzlar kırılır ve istisnasız hepimiz buzun içindeki suya düşerdik. Ancak bir daha ne zaman kar yağacağını bilemediğimiz için kıyafetlerimizi kuruttuktan sonra tekrar buzda kaymaya devam ederdik" ifadelerini kullandı.



Buz patenini öğrenmek için Türkiye’ye gelen bir buz revüsünde yer gösterici olarak çalıştığını anlatan Tekelioğlu, sözlerine şöyle devam etti:



"İzlediğim buz revüsünün gösterilerinden çok etkilenerek çadırlarına gittim. Ücret talep etmeden çalışmak istedim, gelen izleyicilere yer gösterici oldum. Ayakkabılarını temizlemek gibi birçok işi yaptım onlar da bana bir şeyler öğretti"



Daha sonra bir arkadaşının iş teklifi üzerine Avusturya ve Macaristan'da çalıştığını ancak parasını alamadığını belirten Tekelioğlu, "Bir sürü sıkıntı yaşayarak Türkiye’ye otostopla dönmek durumunda kaldım. O anda buz pateni kulübünü kurmaya karar verdim" dedi.



Ankara Buz Pateni, Hokeyi ve Sürat Pateni İhtisas Derneği adıyla 1967'de kurdukları derneğin 1972 yılında tescil edilerek spor kulübü olduğunu ve bu süreçten sonra resmi olarak kurumlardan destek istediğini anlatan Tekelioğlu, Ankara’ya bir buz pateni yapılması konusunda çaba harcadıklarını vurguladı.



Ankara'da ilk olarak Anıttepe’de buz pisti borularının döşenmesine rağmen tamamlanamadığını belirten Tekelioğlu, şöyle konuştu:



"1972 yılında Kurtuluş Parkı’na yapılan pist yan tesislerin yetersizliğinden dolayı 1981 yılında açılabildi. Pistin faaliyete geçmesi buz pateni tarihimiz açısından çok önemli bir gelişmeydi. Pist açılınca parkta eğitim vermeye başladım ve aralarında Senem Donat Ahıskal, Aslı Kuzey gibi önemli isimlerin yer aldığı öğrencilerimin çoğu buzun en üst seviyelerinde, antrenör, hakem ve patene yön veren, uluslararası yarışmalarda başarı elde etmiş isimler oldu"



"YÜRÜYEN HER BİREY BUZ PATENİ YAPABİLİR"

Denge ve zekayı geliştirdiği için buz pateninin kuzey ülkelerindeki okullarda zorunlu ders olduğunu hatırlatan Tekelioğlu, "Buz patenini 4 yaşından itibaren 80 yaşında da olsa yürüyen her birey yapabilir" dedi.



Antrenmanlara düzenli katılımın ve antrenman öncesi fiziksel çalışmaların takım ruhu için önemine değinen Tekelioğlu, şunları kaydetti:



“Küçük yaş guruplarında çok başarılıyız ancak ilerleme dönemiyle üniversiteye hazırlık dönemi çakışıyor. Öğrenciler sınavlarına çalışmak için antrenmanlara daha az katılmak zorunda kalıyorlar. Milli sporculara ek bir puan verilirse antrenmanlarını aksatmayacakları için olimpiyatlara katılma imkanımız artmış olacak"



Fehmi Tekelioğlu’nun 1981 yılında öğrencisi olan, 44 yaşındaki Özgür Örsçekiç, "Böyle bir hocadan bir saat ders almak bile çok değerliyken 5 yıl boyunca her hafta sonu kendisinden ders alabildiğim için çok şanslıyım. Üniversite sınavına çok sıkı çalışmak gibi bir derdimiz olmasaydı belki o zaman dereceler de alabilirdik" değerlendirmesinde bulundu.