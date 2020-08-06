Caner Erkin Fenerbahçe'de (Transfer haberleri)

son dakika transferi!

Fenerbahçe, Caner Erkin'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Gün içinde Mert Hakan Yandaş ve Gökhan Gönül transferlerini açıklayan Fenerbahçe, Caner Erkin'i de renklerine bağladı.

Sarı-lacivertli kulüp 31 yaşındaki futbolcuyla 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.

''ÇOCUKLUK AŞKIMA GERİ DÖNDÜM''

Caner Erkin, "Nasıl açıklayayım duygularımı. Çok heyecanlıyım. Bir daha camiama, en sevdiğim yere çocukluk aşkıma döndüğüm için çok farklı duygular içindeyim ve aşırı mutluyum" dedi.

Transfer sürecini anlatması istenen tecrübeli oyuncu, "Emre ağabey ile konuştuk. Daha sonra başkanımızla devam eden bir süreç oldu. Transferle ilgili hiçbir sıkıntı ve problem yoktu. Fenerbahçeli olduğumu herkes bilir. Bunu söylememe gerek yok. Basit bir transfer oldu. Ben de gelmek istiyordum. Emre Ağabeye de başkanımıza da teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar. Ben de bu değere, camiamıza, taraftarımıza en iyi şekilde karşılık vereceğim" ifadelerini kullandı.