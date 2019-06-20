Bugünkü Ukrayna sınırları içinde yer alan o dönemin Sovyetler Birliği çatısı altındaki Çernobil Nükleer Santrali’nde 1986'da yaşanan nükleer patlama ile onbinlerce insan öldü yüzbinlerce insan da radyasyona maruz kaldı.

O dev patlama Ukrayna’nın Kiev bölgesinde yaşananlar Çernobil adlı dizi ile yeniden dünya gündeminde.

ÇANTADA KEKLİK RAKİP

Dinamo Kiev ise o dönem dünyada en sistemli futbol oynayan takımların başında geliyor. Kiev’in o zamanlardaki teknik direktörü, Valeriy Lobanovski 6 Ocak 1987 günü, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek finalde eşleştikleri Beşiktaş için "Çantada keklik, bizim için yarı final garanti” açıklaması yapıyordu.

Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek finalinde Dinamo Kiev ile eşleşen Beşiktaş'ın kadrosunda Metin Tekin, Feyyaz Uçar, Recep Çetin, Samet Aybaba, Rıza Çalımbay, Sinan Engin, Gökhan Keskin, Fikret Demirer ve Ziya Doğan gibi isimler vardı.

O dönem, gazeteler böyle önemli maçlar öncesi büyük kulüp futbolcularıyla bir araya gelip özel çekimler yapardı. Beşiktaşlılar da Dinamo Kiev eşleşmesinden sonra “Radyasyon bölgesinden asrın takımı” olan Dinamo Kiev’e hazır olduklarını belirtmek için bu pozu veriyor.

Sağ bek Rıza Çalımbay, rakip için “Yorum yok” açıklaması yaparken o dönem takımın genç yıldızı olan Metin Tekin, “Bunlar golleri önler mi acaba?” diye soruyor. Haberlerde Dinamo Kiev için 21'inci yüzyılın futbolunu oynayan nükleer takım olarak bahsediliyor...

Maç sonucu mu?... İstanbul'daki yoğun kar nedeniyle İzmir'e alınan maçı Dinamo Kiev 5-0 kazanıyor, rövanşı da 2-0 alan SSCB takımı adını yarı finale yazdırıyor.

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