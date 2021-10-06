Cüneyt Çakır, Almanya-Romanya maçını yönetecek

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Almanya'nın Hamburg şehrindeki Volkspark Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak maçta Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.



Dördüncü hakemliği Alper Ulusoy'un üstleneceği karşılaşmada, Mete Kalkavan video yardımcı hakem (VAR), Hüseyin Göçek ise asistan video yardımcı hakem (AVAR) olarak görev alacak.

Cüneyt Çakır en son UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Milan-Atletico Madrid maçını yönetmişti ve eleştirilerin hedefi olmuştu.

EURO 2024'E RENKLİ LOGO!