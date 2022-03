Domenec Torrent: Her rakibine 4 atan bir takıma karşı akıllı oynadık

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile deplasmanda 0-0 berabere kalmalarını "Önemli olan turu rövanşa bırakmaktı ve bunu da başardık." diye değerlendirdi.



Torrent maç sonrası düzenlediği basın toplantısında, "Akıllı bir maç yapmamız gerekiyordu. Bu zaten yolunda gider bazen gitmez ama bugün gitti. Her rakibine 4 atan bir takıma karşı bu şekilde oynamamız gerekiyordu. Çünkü rakip Barcelona" şeklinde konuştu.

"Galatasaray Avrupa'da bu şekilde oynuyor çünkü konsantrasyonu daha yüksek, bunu lige de yansıtmamız gerekiyor." diyen Torrent, "Turu İstanbul'a bırakmak istiyorduk bunu da başardık. Tur Nou Camp'ta bitmedi. Rövanş belirleyici olmalıydı ve öyle de olacak" açıklamasında bulundu.

"RÖVANŞTA TARAFTARIMIZA İHTİYACIMIZ OLACAK"



Torrent, "Biz rekabet ederken kazanabiliriz. Barça Avrupa Ligi'nde ama burada olması aslında tesadüfi. Olması gereken yer Şampiyonlar Ligi. Biz turun kaderini rövanşa bırakmak, rakibe avantaj vermemek istiyorduk. Rövanşta da bugün yaptığımız gibi takım olarak oynamalıyız ve iyi oynamalıyız" dedi.

"İstanbul'daki maç için heyecanlıyız." diyen İspanyol teknik adam, "Kazanmak istiyoruz. Taraftarımız için çok özel bir maç ve onlara bu maçta ihtiyacımız olacak. Rövanşta kesinlikle zor durumlar yaşayacağız, Barcelona'nın oyunun kontrolünü elinde tutacağı dakikalar olacaktır. İşte o anlarda taraftarımızın desteği temel olacaktır." ifadelerini kullandı.



İspanyol kaleci İnaki Pena'nın Barcelona karşısındaki başarılı performansını da değerlendiren Torrent, "Biz zaten onun performansını biliyordum bugün burada bunu gösterdi. Çok genç bir futbolcu ve ışıldayacak bir geleceği olacağını biliyorum." dedi.



KEREM AKTÜRKOĞLU: BURADAN ZEVK ALARAK AYRILIYORUZ



Kerem Aktürkoğlu da maçla ilgili "İstediğimiz oyun buydu. Hocamız bunu söylemişti. Kontra ataklarla gol aradık ama güzel oynadık ve güzel bir skor aldığımızı düşünüyorum. Sahamızda daha da farklı olacak. Hiçbir şey bitmedi. Taraftarımızın gücü bizim için itici güç olacak. Onları çok iyi karşılayacağız. Görmedikleri bir atmosfer olacak. Şimdiden heyecanlanıyorum." dedi.



"Biz sahaya zevk alarak futbol oynamak ve taraftarlarımıza da bu zevki yaşatmak istiyorduk." diyen Kerem, iki yıl önce takmaya başladığı gözlüklerinin kendisine uğur getirdiğine inandığını ve her şeyin güzel gittiğini söyledi.



Kerem, "3. ligden geldim. Bulunduğum yer, Nou Camp'ta maça çıkmam hayallerini kurduğum ve yaşadığım zamanlar. Bugün buradan istediğimiz gibi zevk alarak ayrılıyoruz." şeklinde konuştu.



İspanyol basınının kendisine yönelik ilgisini de değerlendiren Kerem, "Bunlar benim için, takımım için taraftarım için çok güzel. Her şey benim için yeni başlıyor. Kafamı bunlarla yoğunlaştırmıyorum. Nasıl kendimi daha geliştirebilirim ona bakıyorum." dedi.



XAVİ HERNANDEZ: SONUÇ ADİL DEĞİL



Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez de şu değerlendirmede bulundu:



"Bu maç lehimize en az 1-0 olmalıydı. Samimi olalım. Bu maçı kazanmak hakkımızdı. Galatasaray'dan daha iyiyiz. Bu sonuç bence adil değil ama daha fazla çalışmalıyız bu futbol ve özellikle Avrupa'da kazanmak kolay değil. Gerçek şu ki Türkiye'de her şeyimizle kazanmak için oynamalıyız. Bugün daha iyi hücum yapmamız gerekiyordu. Ama tabi Galatasaray'ın da hakkını vermek gerekir. Defansta çok iyiydi. İnaki Pena da kalitesini gösterdi. Ama ne yazık ki kalitesini takımına karşı gösterdi. Onun için memnunum. Golsüz beraberlik pozitif bir sonuç değil ama negatif de değil."



Maçın önemli istatistiklerinden biri, bu sezon Avrupa'da hiç maç kaybetmeyen Galatasaray'ın bu yıl ilk kez bir maçta gol yememesi ve Barcelona'nın da ilk defa bir maçta gol atamaması oldu.



İSPANYOL BASINI: GALATASARAY BARÇA'YI DURDURMASINI BİLDİ



Bu arada İspanyol basını internet sitelerinde karşılaşmaya geniş yer ayırdı.



Sport "Barça, Türk cehennemine seyahat etmeden önce ödevini iyi yapmadı", El Mundo Deportivo "Galatasaray, Nou Camp'ta direndi", As "Barça başarısız bir sonuç aldı", Marca "Galatasaray, Barcelona'yı durdurmasını bildi" başlıklarını attı.



Basında yapılan yorumlarda, "Barcelona'nın Galatasaray karşısında beklenmedik bir sonuç aldığı, 4 maçlık galibiyet serisinin ardından frenlediği ve kupada çeyrek finale kalabilmek için İstanbul'da galip gelmek zorunda olduğu" vurgulandı.



"KİM BU AKTÜRKOĞLU?"



Sport gazetesi Galatasaray'da sahanın en iyilerinden biri olan Kerem Aktürkoğlu'na atıfta bulunarak, "Kim bu Aktürkoğlu?" başlığıyla yayınladığı yazıda, "Galatasaray'ın en tehlikeli futbolcusuydu. Hızlı, yetenekli ve şut kabiliyeti yüksek." değerlendirmesini yaptı.



Barcelona'nın eski futbolcusu Luis Suarez de maçla ilgili değerlendirmesinde "Galatasaray gibi zayıf bir rakibe karşı olsa da Avrupa maçlarında kazanma hırsı esas olmalıdır ve bu tür müsabakalarda, agresiflik, daha fazla koşmak, gol için daha arzulu olmak gibi asgarileri en iyi şekilde yerine getirmek gerekir. Tüm maç boyunca Xavi'nin takımının sahadaki anlayışını kavrayamadım. Barça beni büyük hayal kırıklığına uğrattı" dedi.



Diğer yandan Galatasaray tarihinde 9. kez karşılaştığı Barcelona ile 3. kez beraberlik aldı. Sarı kırmızılı ekip son olarak Şampiyonlar Ligi gruplarında 5 Kasım 2001'de yine Nou Camp'ta Barcelona ile berabere (2-2) kalmıştı.



GALATASARAY'IN DÖNÜŞÜ UZADI



Galatasaray kafilesinin İstanbul'daki kar yağışından dolayı Barselona'daki programını bir gün daha uzattığı takımın en erken 12 Mart'ta ülkeye dönmesinin ön görüldüğü öğrenildi. Galatasaray'ın İstanbul'a inememesi halinde Antalya gibi farklı havaalanlarına gitme olasılığı da bulunuyor.



Galatasaray, Beşiktaş maçının hazırlıklarına yarın Barselona'da başlayacak.