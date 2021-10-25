Fatih Terim: Penaltıda Cicaldau topu bırakmamalıydı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımın 2-1 kaybettiği Beşiktaş derbisinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın maça baskılı başlamasını beklediğini belirten Terim, "Maçtan önce baskı bekliyorum demiştim. Basit top kayıpları yaptık. Sonrasında oyun dengelendi ve gol bulduk. Ancak yine bir yan top golü yedik. 1-1'ken değişikliği yaptım ama sonra 2-1 oldu. Bir daha hamle yaptık. Burada da kaçan iki tane anlatılamayacak pozisyon var" diye konuştu.

Beşiktaş'ın 2. golü bulduğu korner öncesi Victor Nelsson'a faul yapıldığını savunan Terim, "Yediğimiz golde korner öncesi top oyundayken Nelsson'a yapılan bir faul var. Sarı kartımsı bir faul. O korner, gol oldu" dedi.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, 81. dakikada Mustafa Muhammed'in yararlanamadığı penaltı atışı içinse şunları söyledi: "Penaltıcıları belirliyoruz. Cicaldau'nun topu bırakmaması lazım. "Penaltıcı benim, benim atmam lazım" demeliydi. Sağlık olsun. Mağlup olmamak için son bölümde gerekli pozisyonları bulduk. Ancak penaltı dahil atamadık"