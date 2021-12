Fatih Terim'den Farioli açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Altaş Denizlispor'a elendikleri maçta çok sayıda gol pozisyonunu değerlendirememenin bedelini kötü bir şekilde ödediklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan tecrübeli teknik adam, son dönemde istemedikleri şeyler yaşadıklarını anlatarak, "Böyle bir maçı da kaybediyoruz. Tek kale oynadığınız, 15-20 kadar pozisyon bulduğumuz bir maçı. Kaybetmenin her türlüsü aynı benim için. Böyle dominant bir oyun, oyunun her bölümünde müthiş organizasyonlarla harika pozisyonlar, akıl almaz şekilde de atılamayan goller... Oyuncularımız kendinden daha iyi pozisyonda olan kimseye pas vermedi maalesef. Bedelini kötü ödedik" diye konuştu.

"BU PROJEYE, GENÇLERE GÜVENİYORUM"

Spor Toto Süper Lig'de de hedeflerinden uzakta olduklarını belirten Terim, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Maalesef sadece Avrupa kaldı. Orada da çok büyük başarı elde ettik, bunların tam tersine. Olayı tersine çevirmek için elimizden geleni yapacağız. Ben bu projeye, gençlere güveniyorum. Samimiyetle belirtmek isterim ki kendim dahil, Galatasaray'a zarar verme ihtimali olan her şeyin önüne geçerim. Maçlar kaybedilir, bu sürprizler de olur. Hakeme bir tek şey soracağım çünkü bedelini ödemeyen tek kesim onlar. Dört tane daha korner olsaydı, attıracak mıydı? Yani kulübümüzün ekonomik planı ve projesi doğrultusunda futbolun geleceğine yaptığımız bu yatırıma ben çok güveniyorum. Önümüzdeki zamanda hem başarıyı hem de geliri sağlayacağına inanıyorum. Biraz zaman gerekiyor. Gençlerimiz maalesef bu acemiliği, hatayı yapıyor. Ancak umudumuzun var olduğunu da tekrarlıyorum."



"BUGÜN GOLLER ATILSA İSMAİL KONUŞULMAYACAK"



Fatih Terim, kalecileri Okan Kocuk'u bir plan dahilinde GZT Giresunspor'a kiralık olarak verdiklerini anlatarak, "Vermemizin sebebi oynamasıydı. Yunus Akgün'ü de oynasın ve bize hazır dönsün diye verdik. Çok komik yorumlar duyuyorum. Buradan giderken bize karşı da en iyi şekilde oynamalarını öneriyoruz. Okan'ı maç eksiğini gidermek için Süper Lig'den bir takıma verdik. Kendileri de istedi. Yunus bana iki defa geldi. Oynayacak, geri dönecek. Biz Okan'ı verirken, burada Muslera ile beraber Fatih ve İsmail vardı. Bugün goller atılsa İsmail konuşulmayacak. Biz 15-20 oyuncu kiraya verdik. Kiraya verdiğimiz her oyuncumuzu da gönlü razı olmadan göndermedik. Çok doğru bir plandır. Bu kadar gol kaçırdığınız bir ortamda kalecinize kızamazsınız" değerlendirmesinde bulundu.



"FARIOLI İLE MAÇ HARİCİNDE HİÇ GÖRÜŞMEDİM"



Fatih Terim, VavaCars Fatih Karagümrük'ten ayrılan Francesco Farioli'nin teknik ekiplerine katılacağına yönelik haberlerin sorulması üzerine, "Benim haberim yok, yalanlar sırayla gidiyor. Yeni gündem maddemiz bu galiba. Maç haricinde ben hiç görüşmedim kendisiyle. Birçok kişi öngörülüyor. Klasik haline geldi. Hatta teknik direktör yetiştirmeme olayıyla birleştirdiler. Bazen hatırlatmak gerekiyor, Türk futbolunun son 50 yılında her kademede yer aldım. Çok da kalabalık ekiplerle çalıştım. Ayrıca somut başarı olarak baktığınızda en fazla şampiyonluk yaşayan, en çok galibiyet alan, birçok ilki yapan ve yeni ortaya konan birçok şeyin karşısında Fatih Terim yazan bir adamım ben. Böyle bir başarı varsa, bunun arkasında bir ekip var demektir. Kimse tek başına en üst seviyede bu kadar kalamaz" dedi.

"TEKNİK DİREKTÖR YETİŞTİRMİYOR" ELEŞTİRİLERİ



Bu tip yorumları çok çalışan ve bazı şeyleri başarmak için fedakarlık yapanlara karşı büyük bir saygısızlık olarak gördüğünü vurgulayan Terim, "Dünyanın en kolay şeyi bir şeyler başarmak için çalışan insanlar hakkında haksız yere konuşmaktır. Bu konuşan ve yazan insanlar belki de hayatlarında hiçbir şeyi başaramamıştır. Topun çizgiyi geçip geçmemesi sonucuna göre insanların iş ahlakını, kalitesini, becerisini bir kenara bırakıp hakkında yorum yapmak hiç adil değil. O topun çizgiye getirilmesi için harcanan emeğe saygı duyulması lazım. Tüm hayatım bunun mücadelesini vermekle geçti. Geçtiğim her sınavda önce benim ikna olmam gerekti. Bazı şeyler artık değişmeli. Teknik direktör yetiştirmiyor yorumları yapanlara söyleyecek kelime bulamıyorum" şeklinde görüş belirtti.

"MERAK ETMEYİN, GALATASARAY İÇİN EN DOĞRU KARARI VERİRİM"



Francesco Farioli ile ilgili herhangi bir konunun gündemlerine gelmediğini aktaran Terim, şunları kaydetti:



"Bizler 24 saat yaşayan bir organizasyonun birer parçasıyız. Sadece 90 dakikalık işimiz yok. O yüzden buradan ricam sadece gördükleriniz veya size istenildiği gibi yansıtanlar üzerinden değerlendirmeyin. Bu filmi hepimiz çok gördük. Yardımcı antrenörlerimi beğenenler olmadı hiç. Ben herkesle her şeyi paylaşırım. Takviye olur mu? Olur, neden olmasın. Adamcağız ile ben hiç görüşmedim. Bizim maçlarımıza geldiğini biliyorum, demek ki bizim oyunumuzu beğeniyor, seviyor. Bana olan saygısını da biliyorum. Bize katkı vereceğine inandığım bir şey olursa donanımlı, tecrübeli veya gelecek vadeden güçlü isimlere her zaman kapımız açık. Merak etmeyin ben Galatasaray için en doğru kararı veririm. Yarın sabah da başkanımla görüşeceğim. Kendim dahil kimsenin zarar vermesine müsaade etmem. Ancak arkadaşlar konuşulacak o kadar konu var ki çok başka yerdesiniz. Arkadaşımızın bir beyanını da okudum, 'Fatih Terim'in yanında çalışırım.' gibi. Tamam eyvallah ama henüz öyle bir şeyimiz yok. Gerekirse takviye yapılır."



Tecrübeli teknik adam, bir soru üzerine Rumen oyuncuları Olimpiu Morutan'ın yeteneklerinden şüphe etmediklerini ve daha iyi olacağına inandıklarını dile getirdi.