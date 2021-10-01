Fatih Terim'den Marsilya maçının kritiği: Gol yüzdemizin artması lazım

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Marsilya maçının ardından, "Gerekirse formasyonda değişiklik yapacağım. Çünkü gol yüzdemizin artması lazım. Benim bütün takımlarımda gol kralları bizden çıkmıştır” dedi.

Mücadeleyi değerlendiren Terim, “Maç öncesi hazırlıklarımızda Marsilya’nın geniş alanda Cengiz ve diğer kanat oyuncusuyla hücum ettiklerini fark ettik. Onların set oyunlarına müsaade etmedik. Berkan’ın Patrick’e yanaşmasıyla o taraftaki üçgen ya da dörtgenle beraber hem Payet’i hem Cengiz’i ilk yarıda pek hücum ettirmedik. Çabuk çıkışlarımızla birkaç tane de gol pozisyonu yakaladık" dedi.

İlk yarı topla fazla oynadık. İkinci yarı biraz daha sıkıştık. Marsilya takımının çok iyi bir kadrosu var. Onlarla oynamak ne burada ne içeride kolay değil. Ben gençlerimi takdir ediyorum. Saha içerisinde yapılan iyi şeyler ve yanlışlar onları bir sonraki hamleye deneyimli götürecektir. Kaybetmediğimiz sürece güven de gelecektir. Çok ciddi ve kuvvetli bir set oyununa ihtiyacımız var. Orada biraz sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü bazı oyuncularımızın topla ilişkisinde sıkıntımız var" dedi.

Kaybetmedikleri sürece güvenin geleceğini söyleyen Terim, "Fazla top kaybında set oynayamazsınız; ama önemli ve güçlü bir set oynamalıyız. Böylece hem rakibi oraya hapsedelim hem de düşündüğümüz bazı taktik anlayışları da orada uygulayabilelim. Burada biraz eksik kaldık. Bunu güçlendireceğiz" dedi.

“MÜCADELEYİ TAKDİR ETMEMİZ LAZIM"

Genelde ilk yarıda son dakikalarda gol yediklerini vurgulayan Terim, “Bu sefer Kerem’le atabilirdik. Kerem’in dönüşünde Alex boş kaleye atabilirdi ama sayın hakemimiz kötü bir şans olarak orada duruyordu.1-0 önde girseydik ikinci yarıda bambaşka bir oyun oynanacaktı. Böyle maçlarda alınan bir puan önemlidir. Daha iyi oyunlar ileride oynarsınız; ama buradan puansız gitmek bizi liderlikten edebilirdi." dedi

Ayrıca Terim, "Marsilya ile ne burada ne de başka yerde oynamak kolay değil. O yüzden bugünkü oyunu ve mücadeleyi önemsememiz, takdir etmemiz lazım. Bu kadar yaş ortalaması genç bir takım burada çıkıyor ve elinden gelenin en iyisini yaparak oynamaya çalışıyor." ifadelerini kullandı" şeklinde konuştu.

“KİMSEYE BOYUN EĞMEDİLER, GALATASARAYLILARA YAKIŞAN BUDUR"

Tribünde çıkan olaylara rağmen Galatasaraylı taraftarların sergilediği dik duruşun takdire şayan olduğunu ifade eden tecrübeli teknik adam, şu sözleri sarf etti:

"Bu kadar büyük kitle karşısında bir grup Galatasaraylı vardı; ama herkese kafa tutabilecek yürekte ve Galatasaray sevgisiyle dolu arkadaşlarımızın zarar görmemesi için ben de gittim" dedi.

Fatih Terim buna ek olarak, "Orada tahrik edici unsurlar olduğu için arkadaşlarımız bunu yaptığını söylediler. Bu arada ses bombaları da geliyordu. Teşekkür ediyorum. Takımlarını aslan gibi desteklediler. Kimseye de boyun eğmediler. Tahriklere kapılmadılar. Çok büyük bir sayısal kalabalıktan eksik kalmadılar. Galatasaraylılara yakışan budur. Taraftarlar arasında belki Galatasaraylı olmayan da vardı. Tüm Türklere teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

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