Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa'da oynayacağı maçların tarihleri açıklandı (Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi)

2021-2022 sezonunda Avrupa'da 3 takımla mücadele edeceğiz. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterirken, Fenerbahçe ve Galatasaray'da ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek. İşte temsilcilerimizin Avrupa'daki maç takvimi...

ntv.com.tr 28.08.2021 - 13:46

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa'da oynayacağı maçların tarihleri açıklandı (Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi)

İlişkili Haber

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş UEFA turnuvalarından ne kadar gelir elde edecek?

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş UEFA turnuvalarından ne kadar gelir elde edecek?

UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray’ın rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray’ın rakipleri belli oldu

Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ndeki gruplarındaki maç programı belli oldu.

Beşiktaş 1 numaralı organizasyon olan Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını 15 Eylül'de Borussia Dortmund'la yapacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda ise grup maçlarına 16 Eylül'de başlayacak 2 takımdan Galatasaray, İtalya ekibi Lazio'yu konuk edecek. Fenerbahçe ise deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak.

Avrupa'daki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın grup maçları aralık ayında son bulacak. 

BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

 15 Eylül   | Beşiktaş - Borussia Dortmund
 28 Eylül   | Ajax - Beşiktaş
 19 Ekim   | Beşiktaş - Sporting Lizbon
 3 Kasım   | Sporting Lizbon - Beşiktaş
 24 Kasım | Beşiktaş - Ajax
 7 Aralık    | Borussia Dortmund - Beşiktaş

FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

 16 Eylül   | Frankfurt - Fenerbahçe
 30 Eylül   | Fenerbahçe - Olympiakos
 21 Ekim   | Fenerbahçe - Antwerp
 4 Kasım   | Antwerp - Fenerbahçe
 25 Kasım | Olympiakos - Fenerbahçe
 9 Aralık    |  Fenerbahçe - Frankfurt

GALATASARAY'IN UEFA AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

 16 Eylül   | Galatasaray - Lazio
 30 Eylül  | Marsilya - Galatasaray
 21 Ekim  | L. Moskova - Galatasaray
 4 Kasım  | Galatasaray - L. Moskova
 25 Kasım | Galatasaray - Marsilya
 9 Aralık    | Lazio - Galatasaray

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...