Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa'da oynayacağı maçların tarihleri açıklandı (Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi)

ntv.com.tr 28.08.2021 - 13:46
Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ndeki gruplarındaki maç programı belli oldu.
Beşiktaş 1 numaralı organizasyon olan Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını 15 Eylül'de Borussia Dortmund'la yapacak.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda ise grup maçlarına 16 Eylül'de başlayacak 2 takımdan Galatasaray, İtalya ekibi Lazio'yu konuk edecek. Fenerbahçe ise deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak.
Avrupa'daki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın grup maçları aralık ayında son bulacak.
BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
15 Eylül | Beşiktaş - Borussia Dortmund
28 Eylül | Ajax - Beşiktaş
19 Ekim | Beşiktaş - Sporting Lizbon
3 Kasım | Sporting Lizbon - Beşiktaş
24 Kasım | Beşiktaş - Ajax
7 Aralık | Borussia Dortmund - Beşiktaş
FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ
16 Eylül | Frankfurt - Fenerbahçe
30 Eylül | Fenerbahçe - Olympiakos
21 Ekim | Fenerbahçe - Antwerp
4 Kasım | Antwerp - Fenerbahçe
25 Kasım | Olympiakos - Fenerbahçe
9 Aralık | Fenerbahçe - Frankfurt
GALATASARAY'IN UEFA AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ
16 Eylül | Galatasaray - Lazio
30 Eylül | Marsilya - Galatasaray
21 Ekim | L. Moskova - Galatasaray
4 Kasım | Galatasaray - L. Moskova
25 Kasım | Galatasaray - Marsilya
9 Aralık | Lazio - Galatasaray