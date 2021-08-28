Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa'da oynayacağı maçların tarihleri açıklandı (Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi)

Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ndeki gruplarındaki maç programı belli oldu.

Beşiktaş 1 numaralı organizasyon olan Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını 15 Eylül'de Borussia Dortmund'la yapacak.



Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda ise grup maçlarına 16 Eylül'de başlayacak 2 takımdan Galatasaray, İtalya ekibi Lazio'yu konuk edecek. Fenerbahçe ise deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak.

Avrupa'daki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın grup maçları aralık ayında son bulacak.

BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

15 Eylül | Beşiktaş - Borussia Dortmund

28 Eylül | Ajax - Beşiktaş

19 Ekim | Beşiktaş - Sporting Lizbon

3 Kasım | Sporting Lizbon - Beşiktaş

24 Kasım | Beşiktaş - Ajax

7 Aralık | Borussia Dortmund - Beşiktaş

FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

16 Eylül | Frankfurt - Fenerbahçe

30 Eylül | Fenerbahçe - Olympiakos

21 Ekim | Fenerbahçe - Antwerp

4 Kasım | Antwerp - Fenerbahçe

25 Kasım | Olympiakos - Fenerbahçe

9 Aralık | Fenerbahçe - Frankfurt

GALATASARAY'IN UEFA AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

16 Eylül | Galatasaray - Lazio

30 Eylül | Marsilya - Galatasaray

21 Ekim | L. Moskova - Galatasaray

4 Kasım | Galatasaray - L. Moskova

25 Kasım | Galatasaray - Marsilya

9 Aralık | Lazio - Galatasaray