Fenerbahçe - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig 2021-2022 sezonunun 6. hafta maçında sahne olacak Fenerbahçe Giresunspor maçı için iki takım da hazırlıklarını sürdürüyor.

FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Fenerbahçe ile Giresunspor, 23 Eylül Perşembe günü saat 20.00’de karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.



FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe - Giresunspor mücadelesi, beIN SPORTS 1 ekranlarından izleyicilerle buluşacak.



Fenerbahçe'nin Giresunspor ile oynayacağı maçın bilet fiyatları ise 90 TL ile 660 TL arasında değişiyor.

MUHTEMEL 11'LER



Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Szalai, Min Jae, Osayi-Samuel, Zajc, Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, Pelkas, Valencia.