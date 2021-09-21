Fenerbahçe - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Giresunspor'u konuk ediyor. Sarı-lacivertli takımın Giresunspor ile Ülker Stadı'nda oynayacağı maçın bilet satışları devam ediyor. Peki merakla beklenen Fenerbahçe - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

ntv.com.tr 21.09.2021 - 09:11 | Son Güncelleme : 21.09.2021 - 09:40

Fenerbahçe - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Süper Lig 2021-2022 sezonunun 6. hafta maçında sahne olacak Fenerbahçe Giresunspor maçı için iki takım da hazırlıklarını sürdürüyor.

FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Giresunspor, 23 Eylül Perşembe günü saat 20.00’de karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.

FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Giresunspor mücadelesi, beIN SPORTS 1 ekranlarından izleyicilerle buluşacak.

Fenerbahçe'nin Giresunspor ile oynayacağı maçın bilet fiyatları ise 90 TL ile 660 TL arasında değişiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Szalai, Min Jae, Osayi-Samuel, Zajc, Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, Pelkas, Valencia.

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