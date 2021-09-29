Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'dan eleştirilere yanıt: Herkes teknik direktör, herkes benden daha iyi biliyor

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında yarın Yunanistan temsilcisi Olympiakos’u konuk edecek olan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Vitor Pereira basın toplantısında soruları yanıtladı.

Maça ilişkin düşüncelerini aktararak sözlerine başlayan Portekizli çalıştırıcı, "Hiç şüphe yok ki yarın güçlü bir maç olacak. İyi ve tecrübeli bir takıma karşı oynayacağız. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gibi kulvarlarda defalarca boy göstermiş bir kulüple karşılaşacağız. Yarın bizim iyi bir sonuç olabilmemiz için kendi oyunumuzu oynamamız gerekiyor. Umarım yarın atmosfer de beklediğimiz gibi olur, buna ihtiyacımız var" diye konuştu.

Sakatlıktan dönen oyuncuları yarın hazır olsalar dahi oynatmayı düşünmediğini söyleyen Pereira, "Sakat oyuncularımız yarınki maçta oynamak için hazır olsalar bile sakatlıktan yeni çıktılar. Onları adım adım döndürmek istiyoruz. Her halükarda yarın 11 oyuncu sahada olacak" açıklamasını yaptı.

"BENİM İÇİN SİSTEM DEĞİL DİNAMİK ÖNEMLİDİR"

Göreve geldiği günden bu yana '3’lü defans' cümlesiyle karşılaştığını ifade eden Vitor Pereira, "Futbol sistem değil, dinamiklerdir. Futbolcular arasındaki etkileşim önemlidir. Dizilişiniz önemlidir. Geriye çekildiğinizde, ofans yaptığınızda farklılıklar göstermeniz önemlidir. Hazırlık döneminin son haftasında iki önemli sakatlık yaşadık ve başka sakatlıklar da oldu. Şimdi pek çok sakat oyuncumuz dönecek ve dinamik futbolu sergileyeceğiz” dedi.

"CAULKER SİSTEMİME UYMUYORDU"

Steven Caulker’in takımdan ayrılması hakkında sorulan soruyu da yanıtlayan Pereira, "Steven Caulker iyi bir oyuncu. Kendisine de dürüst şekilde açıkladım. Onun oyun tarzı benim dinamiğime ve sistemime uymuyordu, savunmada çok açık veriyorduk. Onun için en iyisini istiyorum. Kim Min-Jae ise şu ana kadar çalıştığım en iyi isimlerden" şeklinde konuştu.



"ÇOK KALİTELİ BİR TAKIMIM VAR"

Maça çıkacak olan kadro konusunda kararı kendisinin verdiğinin altını çizen Vitor Pereira, oyuncuların performansından mutlu olduğunu söyledi. Portekizli teknik adam, karakter, kişilik ve kalite açısından çok iyi bir takımıma sahip olduğunu belirtti.

Pereira ayrıca "Berisha çok iyi çalışıyor. Rossi, Crespo ve Max Meyer gibi direkt olarak sahaya çıktılar. Hepsinin durumundan memnunum" dedi.

Bilimsel metot ve analizler hakkında da konuşan Pereira, "Eğer eleştirilmek istemiyorsanız başka bir iş yapmanız lazım. İnsanlar futbolu her yerde konuşurlar. Futbolun güzel yönü de budur. Sizin neler yaptığınız bilmiyorlar ama konuşuyorlar. Herkes teknik direktör ve herkes benden daha iyi biliyor. Ama onların sahaya gitmeleri ve karar vermeleri gerekmiyor. Ben buradayım ve bu eleştiriler güzel benim adıma" diye konuştu.



"GRUPTAKİ HİÇBİR TAKIM DİĞERİNDEN ÜSTÜN DEĞİL"

Grupta yer alan takımların birbirlerine çok yakın ekipler olduğunu sözlerine ekleyen Vitor Pereira, "Hedefimiz yarın kazanmak. Grupta birbirine yakın takımlar var. Hiçbir takımın diğer takımdan üstün olduğunu düşünmüyorum. Ben gerçekçi birisiyim. Bir sonraki maçı düşünürüm. Benim takımım yarın savaşacak ve 3 puan almak için elinden geleni yapacak" dedi.

Kadroda rotasyon yapıp yapmayacağı hakkında da konuşan Pereira, "Bazı oyuncuların biraz süreye ihtiyacı var. Mesela Burak Kapacak çok genç ve kaliteli bir oyuncu. Onun taktiksel anlamda bazı şeyleri anlayabilmesi için zamana ihtiyacı var. Ne zaman nasıl atak yapması ve savunma yapması gerektiğini bilmeli. Ben bu durumda bir oyuncuyu sahaya sürmeyi doğru bulmuyorum. Futbolcular bir insan ve bu yoğunluğu giderebilmemiz için rotasyon yapmamız gerekiyor. Benim için bütün oyuncularım çok önemli" diyerek sözlerini tamamladı.