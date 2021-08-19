Fenerbahçe'den Ozan Tufan transferiyle ilgili açıklama

son dakika haberi!

Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın Premier Lig takımlarından Watford'a transfer olduğunu açıkladı.

Sarı lacivertlilerin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Fenerbahçemizin formasını 2015 yılından itibaren başarıyla taşıyan futbolcumuz Ozan Tufan, İngiltere Premier Lig Takımlarından Watford’a satın alma opsiyonlu olarak kiralanmıştır.



Çok genç yaşta formamızı giyen ve çubuklunun başarısı için ter döken oyuncumuza bugüne kadar verdiği emekleri için teşekkür ediyor ve ülkemizi başarıyla temsil edeceğine yürekten inanıyoruz.



Yolun açık olsun Ozan Tufan."

WATFORD RESMEN DUYURDU

Watford da Ozan Tufan'ın kiralandığını resmi internet sitesinden duyurdu. Oyuncun 63 kez Türkiye Futbol Takımının formasını giydiği vurgulandı ve yaklaşık 10 yıldır üst düzey tecrübesi olduğu kaydedildi.

