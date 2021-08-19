Fenerbahçe'den Ozan Tufan transferiyle ilgili açıklama

SON DAKİKA: Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın Premier Lig ekibi Watford'a satın alma opsiyonlu kiralandığını duyurdu. Watford da transferi resmen duyurdu.

ntv.com.tr 19.08.2021 - 14:50

Fenerbahçe'den Ozan Tufan transferiyle ilgili açıklama

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Son dakika transferi... Ozan Tufan Watford'a transfer oldu

Son dakika transferi... Ozan Tufan Watford'a transfer oldu

son dakika haberi!

Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın Premier Lig takımlarından Watford'a transfer olduğunu açıkladı.

Sarı lacivertlilerin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Fenerbahçemizin formasını 2015 yılından itibaren başarıyla taşıyan futbolcumuz Ozan Tufan, İngiltere Premier Lig Takımlarından Watford’a satın alma opsiyonlu olarak kiralanmıştır.

Çok genç yaşta formamızı giyen ve çubuklunun başarısı için ter döken oyuncumuza bugüne kadar verdiği emekleri için teşekkür ediyor ve ülkemizi başarıyla temsil edeceğine yürekten inanıyoruz.

Yolun açık olsun Ozan Tufan."

WATFORD RESMEN DUYURDU

Watford da Ozan Tufan'ın kiralandığını resmi internet sitesinden duyurdu. Oyuncun 63 kez Türkiye Futbol Takımının formasını giydiği vurgulandı ve yaklaşık 10 yıldır üst düzey tecrübesi olduğu kaydedildi.

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