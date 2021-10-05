Fenerbahçe’ni genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında, başarıları neler?

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’nin genç futbolcusu Ferdi Erenay Kadıoğlu 7 Ekim 1999 Hollanda doğumlu ve 1.74 boyunda. Orta sahanın solu asıl mevkisi olmak üzere On Numara ve orta sahanın sağ kanadında da forma giyebiliyor.



Ferdi Kadıoğlu altyapı eğitimine Esa Rijkerswoerd’de başladı. Daha sonra bedelsiz olarak Hollanda ekibi NEC Nijmegen’in altyapı eğitimine devam eden Ferdi Kadıoğlu, burada oynadığı 2 sezonun ardından A takıma yükselmiş ve 70 maçta 12 gol 16 asist yapma başarısı göstermişti.



Bu sezon Fenerbahçe’de mücadelesiyle öne çıkan futbolculardan olan Ferdi Kadıoğlu şu ana kadar Süper Lig’te çıktığı 7 maçta 2 gol ve 1 asist yaptı. Ferdi’nin 1 de sarı kartı bulunuyor. Elemeler ile birlikte dört de Avrupa Ligi maçına çıkan Ferdi bu maçlarda gol veya asist katkısı yapamadı.



Geldiği günden bu yana Fenerbahçe formasını 73 kez sırtına geçiren Ferdi Kadıoğlu, Sarı-Lacivertliler ile toplamda 3 bin 294 dakika sahaya çıktı 9 gol ve 11 asist yapma başarısı gösterdi



Genç milli takımda Hollanda U19’u forması giyen Ferdi ilk milli maçına 17 yaşında çıkmıştı. Ayrıca Ferdi’nin Türk, Hollanda ve Kanada pasaportu da bulunuyor.



İddaalara göre milli takımlarda Türkiye’yi seçmeye yakın olan Ferdi Kadıoğlu, Ay-Yıldızlı formayı giyinmesi halinde gelecek sezondan itibaren yerli oyuncu statüsünde oynayabilecek.



Ferdi Kadıoğlu, Şenol Güneş döneminde yapılan teklife “Düşünmek istiyorum” diyerek net bir cevap vermemişti.

"EMRE BELÖZOĞLU'NUN GELİŞİNE EN ÇOK KİM ÜZÜLMÜŞTÜR?"