Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Tiquinho Soares kimdir?

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Geçtiğimiz günlerde Yunan basınından Nikos Nikolakopoulos'un, bwinSport Fm'de yaptığı konuşmaya göre Fenerbahçe, Olympiakos forması giyen Brezilyalı golcü Tiquinho Soares'i istiyor.

TİQUİNHO SOARES KİMDİR?

Tiquinho Soares, 17 Ocak 1991 tarihinde Brezilya'da doğdu. Santrfor mevkisinde forma giyen 1.87 boyundaki futbolcunun kulübü Olympiakos ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.



Kulüp kariyerinde 248 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 100 gol ve 25 asist kaydetti.



Kariyerine Brezilya Ligi'nde başlayan Soares; Porto, Nacional, Guimares gibi takımların formasını giydi. Ayrıca Tiquinho Soares'in Transfermarkt'daki güncel değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

