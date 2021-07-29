Filenin Sultanları, Tokyo 2020'de üçüncü maçında (Türkiye - ABD kadın voleybol maçı)

Filenin Sultanları Ariake Arena'da FIVB dünya sıralamasının ilk basamağında yer alan ABD ile karşı karşıya.

Karşılaşma TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarından canlı olarak yayınlanıyor.

Tokyo 2020'ye son olimpiyat şampiyonu Çin'i net setler sonucunda 3-0 mağlup ederek başlayan ay-yıldızlı ekip, ikinci karşılaşmada Avrupa'nın önemli voleybol takımlarından olan İtalya'ya 3-1 yenildi.

Milliler, B Grubu'nda daha sonra Rusya Olimpiyat Komitesi ve Arjantin ile karşılaşacak. Grupta ilk 4 sırada yer alacak takımlar çeyrek finale çıkacak.