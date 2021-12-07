Galatasaray - Fenerbahçe kadına şiddete karşı farkındalık maçı ne zaman?

Galatasaray ile Fenerbahçe'den kadına şiddete karşı ortak bir bildiri geldi.



İki kulübün yayınladığı ortak açıklamada cinsiyet eşitsizliği ve kadına yönelik şiddete karşı vurgu yapılırken iki kulübün kadın futbol takımlarının bu konuda toplumsal farkındalık amacıyla maç yapacağı belirtildi.

FENERBAHÇE - GALATASARAY KADIN FUTBOL MAÇI NE ZAMAN?



Galatasaray - Fenerbahçe arasındaki maç 7 Aralık 2021'de (bugün) saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi NEF Stadyumu'nda oynanacak.



GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?



Galatasaray-Fenerbahçe kadın futbol maçı beIN Sports'tan ve TRT Spor'dan şifresiz olarak canlı yayınlanacak.



Galatasaray - Fenerbahçe maçı biletleri 5 TL ve 10 TL'lik fiyatlarla satışa çıktı.

