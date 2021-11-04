Galatasaray – Lokomotiv Moskova UEFA Avrupa Ligi E Grubu karşılaşması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İşte 11'ler)

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Galatasaray evinde Rus ekibi Lokomotiv Moskova’yı konuk edecek.

Galatasaray seyirci kapasitesi sınırının kalkması için TFF'ye yaptığı başvuru da reddedildi.

297 MAÇTA 105 GALİBİYET



Avrupa kupalarında bugüne kadar 297 kez oynayan Galatasaray, söz konusu mücadelelerde 105 galibiyet elde etti. 114 kez mağlup olan Aslan, 78 karşılaşmada ise berabere kaldı.

Geride kalan maçlarda sarı kırmızılılar rakip fileleri 395 kez havalandırırken, kalesinde ise 443 gol gördü.



5 MAÇIN 3'ÜNÜ KAZANAN GALATASARAY



Galatasaray ile Lokomotiv Moskova bugüne kadar 5 kez karşılaştı. Bu mücadelelerde sarı kırmızılılar 3 kez sahadan galip ayrılırken, Rus temsilcisi de 2 kez kazandı. Galatasaray 7, Moskova 4 gol attı.



SARI KIRMIZILILAR GOL YEMEYİ UNUTTU



Avrupa’daki maçlarda daha konsantre oynayan Galatasaray grup maçlarında bugüne kadar kalesinde gol görmedi.

Marcao ile Victor Nelsson ikilisi savunmada gösterdikleri başarılı performansla bunda büyük rol oynadı.

Son maçta Rus temsilcisini Kerem Aktürkoğlu’nun golüyle yenen grup lideri Galatasaray, gruplarda 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puan topladı.



Lokomotif Moskova’nın ise gruplarda henüz puanı bulunmuyor.

UEFA AVRUPA LİGİ E GRUBU GALATASARAY – LOKOMOTİV MOSKOVA KARŞILAŞMASI NE ZAMAN OYNANACAK?



Galatasaray – Lokomotiv Moskova UEFA Avrupa Ligi E Grubu mücadelesi 4 Kasım Perşembe günü saat 20.45’te oynanacak. Karşılaşma Exxen platformundan naklen yayınlanacak.

Mücadeleyi İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.



İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER



Galatasaray’da göz sakatığı devam eden Omar Elabdellaoui dışında Arda Turan ve Sacha Boey forma giyemeyecek.



Konuk ekip Lokomotiv Moskova’da ise Anton Miranchuk, Magkeev, Zé Luís, Cerqueira, Kamano sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Oyuncu Fedor Smalov ise Covid-19 hastalığı nedeniyle takımını yalnız bırakacak.

İŞTE 11’LER



GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Feghouli, Halil

LOKOMOTİV MOSKOVA: Guilherme, Nenakhov, Barinov, Jedvaj, Rybus, Kerk, Maradishvili, Beka Beka, Rybchinskii, Lisakovich, Zhemaletdinov

GALATASARAY'DA ÜÇ İMZA