Galatasaray'dan Philippe Coutinho iddiası

Galatasaray, Süper Lig tarihinin en çok konuşulacak transferlerinden birine imza atmak istiyor.

Galatasaray, Philippe Coutinho’yu kiralamak için Barcelona ile görüşmelere başladı.



Coutinho, geçtiğimiz günlerde tatil için İstanbul'da bulunmuştu. Yıldız futbolcunun Beşiktaş'tan Josef de Souza ve Alex Teixeira ile fotoğrafı da paylaşılmıştı.



29 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2018 yılında 135 milyon euro'ya Liverpool'dan transfer edilmişti.

Barcelona, 1 sezon sonra da Brezilyalı futbolcuyu 8,5 milyon euro'ya Bayern Münih'e kiralamıştı.



Bu transfer iddiası sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İspanyol devi Barcelona ile görüşmelere başlayan Galatasaray yönetiminde görüşmeleri bizzat Başkan Burak Elmas'ın yürüttüğü öğrenildi.

Barcelona Başkanı Laporta ile bir araya gelen Burak Elmas'ın Philippe Coutinho'nun kiralık olarak transferi için pazarlıklara başlandığı söyleniyor.