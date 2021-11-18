Galatasaray’ın transfer gündeminde yer alan Ola Solbakken kimdir?

Haberler - ntv.com.tr 18.11.2021 - 15:22 | Son Güncelleme : 18.11.2021 - 16:20
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ın yeni hedefi futbol stili Sörloth’a benzetilen İskandinav forvet Solbakken oldu.
23 yaşındaki futbolcunun menajeri önümüzdeki hafta İstanbul'a gelmek için Galatasaraylı yetkililerle sözleşti.
Galatasaray'ın gündemine giren Ola Solbakken'in hayatı merak konusu oldu.
OLA SOLBAKKEN KİMDİR?
Ola Selvaag Solbakken, 7 Eylül 1998 yılında Norveç'te dünyaya geldi. Rosenborg altyapısından ikinci takıma yükselen Solbakken, 2018 yılında Ranheim'e transfer oldu.
9 Ocak 2020 yılında Bodo/Glimt kadrosuna katılan genç futbolcu gösterdiği performansla beğeni topladı. Sağ ve sol kanat mevkilerinde forma giyen Solbakken'in kulübüyle sözleşmesi 31 Aralık 2022 yılında sona erecek.
1.86 boyundaki kanat forvet, bu sezon 30 maçta forma giydi ve takımına 11 gol 7 asistlik katkı verdi.