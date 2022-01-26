La Liga ekiplerinden Getafe, milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurdu. İspanya'da La Liga temsilcisi Getafe 27 yaşındaki milli orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu'yu sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı. Transferin ardından Okay Yokuşlu bir diğer milli oyuncumuz Enes Ünal ile takım arkadaşı olacak. İSPANYA'DA KALDITürkiye'de Altay, Kayserispor ve Trabzonspor formaları giyen tecrübeli oyuncu ardından İspanyol takımı Celta Vigo'ya transfer olmuştu. Geçtiğimiz sene devre arasından sonra İngiltere'den West Bromwich takımına kiralanan Okay sözleşmesinin bitmesinden sonra Celta Vigo'ya döndü. 39 kez Türk Milli Takımı forması giyen Okay Yokuşlu, yarın Getafe tarafından tanıtılacak. 20 takımlı ligde 22 puanla 12.sırada bulunan Getafe ligde kalma mücadelesi veriyor. Getafe, Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu transfer ettiğini yayınladığı 'çarkıfelek' temalı video ile açıkladı.