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İngiltere'de gündem Cenk Tosun

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İngiliz basını, İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Everton'ın deplasmanda Stoke City'yi 2-1 yendiği maçta takımının iki golünü atarak galibiyetin mimarı olan Cenk Tosun'dan övgüyle bahsetti.

Daily Mail gazetesi, milli futbolcu Cenk Tosun'un attığı iki golle Everton'ın 13 Aralık'tan sonra ilk kez galip geldiğini belirttiği haberinde "Tosun dişlerini gösterdi" ifadesini kullandı.

Haberde ayrıca, Stoke City'den Charlie Adam'ın 30. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmasının da Everton'ın galibiyetine etki ettiği aktarıldı.

"EVERTON'I CENK TOSUN TAŞIDI"

ESPN, "Everton'ı Cenk Tosun taşıdı" başlıklı haberinde milli futbolcunun ikinci yarıda attığı iki golle deplasmanda 5 maçtır mağlup olan Everton'ın galip gelmesini sağladığı bildirildi. ESPN ayrıca, ocak ayında Beşiktaş'tan transfer edilen Cenk Tosun'un son 3 maçta 4 gol kaydettiğini vurguladı.

"PREMIER LİG'E ALIŞTI"

The Telegraph gazetesi ise, "Cenk Tosun, Everton'ın sıkıntısını sonlandırdı" başlığıyla verdiği haberde, 26 yaşındaki futbolcunun son haftalardaki performansıyla Premier Lig'e alıştığını kaydetti.

SON 3 MAÇTA 4 GOL

Cenk Tosun, son 3 haftada 4 gole imza atarken, Everton deplasmanda Stoke City'yi 2-1 yenerek ligde puanını 40'a çıkardı.

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